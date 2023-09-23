سمك مكرونة مقلي حار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير سمك المكرونة الشهي والمغذي، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات المغذية. تعلمي طريقته معنا، وأعديه بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو سمك مكرونة

رأس ثوم

حبة فلفل حار مفروم

حبة فلفل رومي مفروم

ملعقة كبيرة: ملح - كمون - كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بابريكا

½ كوب عصير ليمون

ليمون حلقات للتزيين

زيت للقلي

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة بقسماط خشن

طريقة التحضير

- فى وعاء كبير، تحضر التتبيلة بخلط الثوم المفروم وإضافة التوابل (ملح - كمون - بابريكا - كزبرة) وعصير الليمون.

- يتبل بها السمك ونتركه قليلا.

- في وعاء عميق، يخلط الدقيق والنشا والبقسماط، ويوضع السمك في هذا الخليط.

- يقلي السمك في زيت غزير، حتى يصير لونه ذهبيا، ويصبح جاهزا للتقديم.