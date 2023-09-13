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بيتزا الريكفورد والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 08:27 صباحا
بيتزا الريكفورد والدجاج
طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتزا شهية من الدجاج والجبن (الإنترنت)
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إذا كنتِ من عشاق البيتزا، نقدم لكِ وصفة شهية وسريعة التحضير لبيتزا الدجاج الساخنة والشهية بالجبن الريكفورد. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
0.5 كوب صلصة البيتزا الجاهزة
0.5 كوب جبن رومي مبشور
0.25 كوب جبن ريكفورد
0.25 كوب كراث مفروم
حبة جزر مبشورة
400 غرام دجاج مطهو، مكعبات صغيرة
1.5 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة
400 غرام عجينة البيتزا الجاهزة

طريقة التحضير
- حمّي الفرن على 200 درجة مئوية، ثم افردي البيتزا في صينية البيتزا.

- اخلطي 0.25 كوب صلصة مع الزبدة، وادهني العجينة بها، ووزعي عليها قطع الدجاج.

- ادخليها الفرن 15 دقيقة، ثم وزعي عليها الكمية المتبقية من الصلصة، وانثري فوقها الجبن الرومي.

- ادخليها الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.

- اخرجيها ووزعي عليها الجبن الريكفورد والجزر والكراث قبل التقديم.

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