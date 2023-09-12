بان كيك بقطع الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الأميركي اخترنا لكِ طريقة تحضير بان كيك برقائق الشوكولاتة. حضريه وقدميه مع كوب النسكافيه الساخن، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بيضة مخفوقة

1/4 كوب دقيق

رشة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة بيكينغ باودر

3 ملاعق شوكولاتة سائلة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

5 ملاعق كبيرة حليب

2 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والسكر والملح، ثم اضيفى البيض والزيت والحليب، واخفقي.

- اضيفي رقائق الشوكولاتة وحركي، ثم سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم اضيفي كمية من خليط البان كيك، واتركيها دقائق، ثم اقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون، وأعيدي الكرة حتى تنتهي الكمية.

- ادهني البان كيك بالشوكولاتة، وقدميه ساخنا أو دافئا.