توست بيض بالأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط

توست البيض المسلوق مع الافوكادو المهروس وجبة فطور مشبعة صحية وذات سعرات حرارية منخفضة. تعلمي طريقة تحضيره معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

حبة بيض

أفوكادو مهروس

ملح وفلفل

جبن كريمي

توست بني

طريقة التحضير

- اسلقي البيض عشر دقائق، ثم صفيه من الماء، وضعيه مباشرة في وعاء ماء.

- وزعي لعقة كبيرة من الجبن الكريمي على شريحة التوست، ثم اضيفي ملعقتين كبيرتين من الأفوكادو المهروس.

- قشري البيض، وقطعيه شرائح، ثم اضيفيه على وجه الأفوكادو.

- نكهيه بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار، وكرري الخطوات حتى نفاد الكمية.