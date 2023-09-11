حساء قرع العسل بالشوفان والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الفرنسي حضري شوربة القرع بالشوفان والكريمة، وقدميها مزينة بالشبت المفروم، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب قرع عسلي مقطع مكعبات

6 أكواب مرق دجاج

ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل مفروم

1/2 كوب كريمة طبخ

1/2 كوب شوفان

فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كاري

طريقة التحضير

- ضعي ملعقة من زيت الزيتون فى قدر على النار، ثم اضيفي البصل المفروم، وقلبي قليلا، ثم اضيفي قرع العسل وقلبيه مع البصل لعدة دقائق.

- اضيفي مرق الدجاج، واخفضي النار، واتركي القرع حتى ينضج.

- تبلي الشوربة بالكاري والملح والفلفل الأسود، ثم اضيفي الشوفان، واتركيها 20 دقيقة إضافية على النار.

- اطحني الشوربة حتى تحصلين على قوام كريمي، ثم اضيفي الكريمة، واتركي القدر 5 دقائق على النار.

- اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالشبت المفروم، ثم قدميها.

