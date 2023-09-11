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حساء قرع العسل بالشوفان والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 12:44 مساء
حساء قرع العسل بالشوفان والكريمة
من المطبخ الفرنسي حضري شوربة القرع بالشوفان والكريمة (الإنترنت)
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من المطبخ الفرنسي حضري شوربة القرع بالشوفان والكريمة، وقدميها مزينة بالشبت المفروم، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب قرع عسلي مقطع مكعبات
6 أكواب مرق دجاج
ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل مفروم
1/2 كوب كريمة طبخ
1/2 كوب شوفان
فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كاري

طريقة التحضير
- ضعي ملعقة من زيت الزيتون فى قدر على النار، ثم اضيفي البصل المفروم، وقلبي قليلا، ثم اضيفي قرع العسل وقلبيه مع البصل لعدة دقائق.

- اضيفي مرق الدجاج، واخفضي النار، واتركي القرع حتى ينضج.

- تبلي الشوربة بالكاري والملح والفلفل الأسود، ثم اضيفي الشوفان، واتركيها 20 دقيقة إضافية على النار.

- اطحني الشوربة حتى تحصلين على قوام كريمي، ثم اضيفي الكريمة، واتركي القدر 5 دقائق على النار.

- اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالشبت المفروم، ثم قدميها.
 

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