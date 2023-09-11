حساء قرع العسل بالشوفان والكريمة...

من المطبخ الفرنسي حضري شوربة القرع بالشوفان والكريمة، وقدميها مزينة بالشبت المفروم، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب قرع عسلي مقطع مكعبات
6 أكواب مرق دجاج
ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل مفروم
1/2 كوب كريمة طبخ
1/2 كوب شوفان
فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كاري
طريقة التحضير
- ضعي ملعقة من زيت الزيتون فى قدر على النار، ثم اضيفي البصل المفروم، وقلبي قليلا، ثم اضيفي قرع العسل وقلبيه مع البصل لعدة دقائق.
- اضيفي مرق الدجاج، واخفضي النار، واتركي القرع حتى ينضج.
- تبلي الشوربة بالكاري والملح والفلفل الأسود، ثم اضيفي الشوفان، واتركيها 20 دقيقة إضافية على النار.
- اطحني الشوربة حتى تحصلين على قوام كريمي، ثم اضيفي الكريمة، واتركي القدر 5 دقائق على النار.
- اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالشبت المفروم، ثم قدميها.
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