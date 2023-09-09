تارت مالح لأطفالك في المدرسة

القاهرة - بوابة الوسط

جددي فطور صغارك في المدرسة، وحضري لهم التارت المالح بالجبن والفلفل الملون، وقدميه لهم كفطور صباحي. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة أوريغانو

1/2 ملعقة صغيرة ريحان

بيضتان

1/2 كوب زبدة باردة

كوب جبن شيدر مبشور

1/2 كوب جبن رومي مبشور

ملعقة كبيرة زيتون أسود مفروم

كوب كريمة سائلة

حبة فلفل أخضر حلو مفروم

حبة فلفل أحمر حلو مفروم

2 ملعقة بقدونس مفروم

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- حضري قالبا للتارت مناسب الحجم، وضعيه جانبا.

- ضعي كل من الزبدة والريحان والأوريغانو والملح والدقيق في الخلاط، ثم شغليه على سرعة متوسطة، حتى تحصلين على خليط كفتات الخبز.

- اضيفي الفلفل الأسود وبيضة إلى خليط الدقيق، وشغلي الخلاط، حتى تحصلين على عجينة لينة.

- ضعي العجينة في قالب التارت المحضر، واضغطي عليها بأطراف الأصابع، حتى تغطين حروف وقاع القالب بالكامل.

- وزعي الجبنة الشيدر والجبن الرومي على عجينة التارت في القالب، ثم ضعي كلا من البقدونس والكريمة والزيتون والفلفل الأحمر والأخضر والفلفل وبيضة في طبق عميق، وقلبي الخليط بالمضرب الشبك، حتى تختلط المكونات جيدا، ووزعيه فوق طبقة الجبن في القالب.

- اخبزي تارت الجبنة في الفرن المسخن 40 دقيقة، حتى ينضج، ويكتسب اللون الذهبي.

- اخرجي التارت من الفرن، وقسميه بسكينة، ثم قدميه مباشرة وهو ساخن.