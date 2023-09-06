  • Alwasat News
Atwasat

شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 11:48 صباحا
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبة شهية من اللحم بالكريمة.(الإنترنت)
alwasat radio

يمكنك خلال نصف ساعة تحضير وجبة سريعة ولذيذة من شرائح اللحم بالصوص الأبيض وتقديمها مع طبق من المكرونة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
ملح وفلفل.
زيت زيتون.
4 شرائح من اللحم الأحمر.
كوب من الكريمة.
ملعقة زبدة.

طريقة التحضير
- تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، وزيت الزيتون.

- على الشواية الكهربائية ضعي شرائح اللحم لمدة خمس دقائق لكلّ جانب، ثمَّ اتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق فوق لوح التقطيع.

- سخني الزبدة في قدرٍ فوق نارٍ هادئة، ثمَّ ضعي الكريمة والملح والفلفل الأسود.

- قطعي شرائح اللحم لشرائح رفيعة وصبي فوقه الصوص الأبيض اللذيذ وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاسترد الليمون في الميكروويف
كاسترد الليمون في الميكروويف
ورق عنب في الفرن
ورق عنب في الفرن
عصير التفاح والجزر
عصير التفاح والجزر
باستا شيبس
باستا شيبس
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني...
حمام مشوي من المطبخ المصري
حمام مشوي من المطبخ المصري...
برجر قليل السعرات من اللحم البقري
برجر قليل السعرات من اللحم البقري...
لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة
لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة...
معكرونة بالجبن المشكِّل
معكرونة بالجبن المشكِّل...
المزيد
حلقات البصل الفرايد
حلقات البصل الفرايد...
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة...
ثومية بالزبادي
ثومية بالزبادي...
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق...
باستا شيبس
باستا شيبس...
المزيد