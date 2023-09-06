شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة...

يمكنك خلال نصف ساعة تحضير وجبة سريعة ولذيذة من شرائح اللحم بالصوص الأبيض وتقديمها مع طبق من المكرونة، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
ملح وفلفل.
زيت زيتون.
4 شرائح من اللحم الأحمر.
كوب من الكريمة.
ملعقة زبدة.
طريقة التحضير
- تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، وزيت الزيتون.
- على الشواية الكهربائية ضعي شرائح اللحم لمدة خمس دقائق لكلّ جانب، ثمَّ اتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق فوق لوح التقطيع.
- سخني الزبدة في قدرٍ فوق نارٍ هادئة، ثمَّ ضعي الكريمة والملح والفلفل الأسود.
- قطعي شرائح اللحم لشرائح رفيعة وصبي فوقه الصوص الأبيض اللذيذ وتصبح جاهزة للتقديم.
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