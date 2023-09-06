شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنك خلال نصف ساعة تحضير وجبة سريعة ولذيذة من شرائح اللحم بالصوص الأبيض وتقديمها مع طبق من المكرونة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ملح وفلفل.

زيت زيتون.

4 شرائح من اللحم الأحمر.

كوب من الكريمة.

ملعقة زبدة.

طريقة التحضير

- تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، وزيت الزيتون.

- على الشواية الكهربائية ضعي شرائح اللحم لمدة خمس دقائق لكلّ جانب، ثمَّ اتركيها لترتاح لمدة عشر دقائق فوق لوح التقطيع.

- سخني الزبدة في قدرٍ فوق نارٍ هادئة، ثمَّ ضعي الكريمة والملح والفلفل الأسود.

- قطعي شرائح اللحم لشرائح رفيعة وصبي فوقه الصوص الأبيض اللذيذ وتصبح جاهزة للتقديم.