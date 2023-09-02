توست الشعير

القاهرة - بوابة الوسط

توست الشعير يحضر في خطوات سهلة وسريعة من دقيق الشعير والخميرة والملح والسكر وزيت الزيتون وحبة البركة والسمسم وبذر الكتان، وهو صحي ومناسب للحمية الغذائية وشهي ولذيذ. تعلمي الطريقة معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق الشعير

1.25 ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة: سمسم - زيت زيتون - سكر - حبة البركة

ملعقة كبيرة: خميرة - بذور الكتان المطحونة

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نضع دقيق الشعير في وعاء، ونضيف إليه الخميرة والسكر والملح وبذور الكتان والسمسم وحبة البركة، ونخلط جيداً.

- نضيف زيت الزيتون والماء الدافئ ونعجن، ثم نغلف العجينة بالنايلون، ونتركها ترتاح 30 دقيقة، ثم نفردها باستخدام الشوبك، ونلفها على شكل رول، ونرش القليل من الدقيق في قالب التوست، ونضع العجينة فيه، ونزين الوجه بالسمسم وحبة البركة وبذر الكتان.

- نترك العجينة ترتاح 15 دقيقة، ثم ندخلها الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى تنضج، ويتحمر الوجه، ثم نخرجها ونقطعها شرائح، لتصبح جاهزة للتقديم.