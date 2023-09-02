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تشيز كيك بالجلاش والفستق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 10:50 صباحا
تشيز كيك بالجلاش والفستق
تشيز كيك بالجلاش وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجبنة الكريمية ورقائق الجلاش (الإنترنت)
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تشيز كيك بالجلاش وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجبنة الكريمية والكريمة الحامضة والفستق الحلبي والبيض والفانيليا وطبقات من الجلاش. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك كالمحترفات، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
350 غرام من رقائق العجين أو الجلاش
400 غرام جبنة قشطية كريمية
كوب: سكر بودرة - فستق حلبي مجروش - زبدة مذابة - قطر أو شربات ساخنة
¼ كوب كريمة حامضة
3 بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا
 فستق حلبي

طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء، ثم نضيف إليه الفانيليا والكريمة الحامضة (الساور كريم) والسكر البودرة، ونخفق المكونات بالخفاقة الكهربائية 5 دقائق، حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نضيف الجبنة الكريمية ونحرك، ثم نضيف الفستق الحلبي المجروش ونقلب، ثم ندهن قالب التشيز كيك بالزبدة، ونبدأ في رص نصف كمية الجلاش على شكل طبقات، مع دهن كل طبقة بالقليل من الزبدة، ثم نوزع الخليط الكريمي فوقها.

- نضع باقي كمية الجلاش على الوجه، مع دهن كل طبقة بالزبدة، ثم ندخل القالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ45 دقيقة، حتى ينضج الخليط الكريمي تماماً، ويأخذ الجلاش اللون الذهبي. عندها نخرجه من الفرن، ونترك التشيز كيك يبرد جانباً، ثم نسقي التشيز كيك البارد بالقطر الساخن، ونزين الوجه بالفستق الحلبي لتصبح جاهزة للتقديم.

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