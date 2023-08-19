مقرمشات العدس بالبابريكا

القاهرة - بوابة الوسط

مقرمشات العدس الصحية وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة العدس المطحون مع السمسم وحبة البركة والأوريغانو والبابريكا والزيت، فهي لذيذة وشهية جدا، تعلميها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

1.5 كوب عدس مطحون ناعم.

½ كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة: حبة البركة – بابريكا.

ملعقة صغيرة: ملح – أوريغانو.

½ ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.

للوجه: بياض بيضة مخفوقة.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

طريقة التحضير

- نخلط جميع المكونات معا والتي هي العدس المطحون والملح وحبة البركة والأوريغانو والبابريكا والزيت والماء والبيكنغ باودر حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية نغلفها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة ثم نفردها بين طبقتين ورق زبدة باستخدام الشوبك ثم نرصها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندهن الوجه.

- بخليط بياض البيض والخل ونرش على الوجه السمسم ثم ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة نخرجها ونتركها تبرد، ثم نسكبها في طبق التقديم.