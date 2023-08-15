دجاج بالبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط

البروكلي من الخضروات الغنية بالفيتامينات اللازمة لتقوية الجسم وتغذيته نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الدجاج لتعديه في منزلك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو صدور دجاج مسحبة العظام منزوعة الجلد، مقطعة إلى مكعبات.

ربع كوب دقيق لجميع الاستخدامات.

كوب مرق دجاج.

ربع كوب عسل.

ربع كوب صلصة الصويا.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، المقشر والمبشور.

فصان من ثوم متوسط الحجم، مبشوران.

ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم، (اختياري ولكن يوصى به).

ملعقة كبيرة زيت طهي.

كيلو غرام بروكلي.

بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح.

300 غرام فطر أبيض، مقطع إلى شرائح.

طريقة التحضير

- تزال أي دهون زائدة من صدور الدجاج، وتترك حتى تجف على مناشف ورقية و في وعاء متوسط الحجم، يوضع الدجاج مع ربع كوب دقيق حتى يغطيه بالتساوي. تتم إزالة الدجاج (أبقي ما تبقى من الدقيق في وعاء– سيجرى استخدامه للصلصة).

- لإعداد الصلصة ضعي في وعاء الدقيق المتبقي، ثم يضاف كوب مرق الدجاج، وربع كوب عسل، وربع كوب صلصة الصويا، ونصف ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، وفصا الثوم المبشور، وملعقتان صغيرتان من زيت السمس ويقلب حتى يمتزج ويترك جانبا.

- توضع المكونات معا في طنجرة على النار وتخفق جيدا معا حتى تنضج تماما ويأخذ الدجاج اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

