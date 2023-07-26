آيس كريم اللوتس بصوص الكراميل...

تعلمي معنا طريقة تحضير الآيس كريم مثل الجاهز باللوتس وصوص الكراميل بمذاق لا يقاوم، وخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
علبة جبن كريمي
3 ملاعق زبدة لوتس
2 علبة قشدة
كوب بسكويت لوتس مطحون
علبة حليب مكثف محلي
صوص كراميل للتزيين
طريقة التحضير
- في محضر الطعام، اخلطي القشدة والجبن الكريمي، حتى تصبح كريمية وناعمة، ثم اضيفي البسكويت المطحون وملعقة من زبدة اللوتس والحليب المكثف المحلى، واخلطي جيدا، حتى تتجانس المكونات.
- احفظي المزيج في علبة مبطنة بورق البلاستيك في الفريزر ليلة كاملة، قبل التقديم.
- وزعي الآيس كريم بواسطة ملعقة البوظة في أطباق التقديم.
- وزعي زبدة اللوتس الطرية وصوص الكراميل على الوجه، وقدمي الآيس كريم مثلجا.
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