آيس كريم اللوتس بصوص الكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير الآيس كريم مثل الجاهز باللوتس وصوص الكراميل بمذاق لا يقاوم، وخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

علبة جبن كريمي

3 ملاعق زبدة لوتس

2 علبة قشدة

كوب بسكويت لوتس مطحون

علبة حليب مكثف محلي

صوص كراميل للتزيين