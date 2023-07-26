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تاكو سمك مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 11:04 صباحا
تاكو سمك مكسيكي
حضري تاكو السمك الشهي في 15 دقيقة (الإنترنت)
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من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة تحضير تاكو السمك الشهي بمكونات بسيطة وخطوات سريعة لن تستغرق أكثر من ربع ساعة لتحضيرها. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام سمك فيليه
6 أرغفة من خبز التورتيلا
3/4 كوب كزبرة خضراء طازجة مفرومة
فلفل أحمر مقطع شرائح
شرائح من الأناناس
3 ملاعق عصير ليمون
1/2 حبة بصل مفروم
ملح وفلفل

طريقة التحضير
- اخلطي عصير الليمون والبصل والفلفل والأناناس وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل في وعاء.
- سخني مقلاة على نار متوسطة، ورشي فيليه السمك بربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل، واقليه، حتى يتغير لونه قليلا لـ4 دقائق لكل جانب.
- اخلطي الكزبرة مع خليط الأناناس.
- رصي السمك في أرغفة التورتيلا، واسكبي فوقه صلصة التاكو، وقدميها ساخنة.

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