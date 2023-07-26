تاكو سمك مكسيكي...

من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة تحضير تاكو السمك الشهي بمكونات بسيطة وخطوات سريعة لن تستغرق أكثر من ربع ساعة لتحضيرها. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام سمك فيليه
6 أرغفة من خبز التورتيلا
3/4 كوب كزبرة خضراء طازجة مفرومة
فلفل أحمر مقطع شرائح
شرائح من الأناناس
3 ملاعق عصير ليمون
1/2 حبة بصل مفروم
ملح وفلفل
طريقة التحضير
- اخلطي عصير الليمون والبصل والفلفل والأناناس وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل في وعاء.
- سخني مقلاة على نار متوسطة، ورشي فيليه السمك بربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل، واقليه، حتى يتغير لونه قليلا لـ4 دقائق لكل جانب.
- اخلطي الكزبرة مع خليط الأناناس.
- رصي السمك في أرغفة التورتيلا، واسكبي فوقه صلصة التاكو، وقدميها ساخنة.
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