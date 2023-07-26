تاكو سمك مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة تحضير تاكو السمك الشهي بمكونات بسيطة وخطوات سريعة لن تستغرق أكثر من ربع ساعة لتحضيرها. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام سمك فيليه

6 أرغفة من خبز التورتيلا

3/4 كوب كزبرة خضراء طازجة مفرومة

فلفل أحمر مقطع شرائح

شرائح من الأناناس

3 ملاعق عصير ليمون

1/2 حبة بصل مفروم

ملح وفلفل