فول مدمس في خطوات بسيطة...

الفول المدمس من أشهر أطباق الإفطار الغنية بالبروتين النباتي الذي يحتاج له جسمك طوال اليوم، نقدم لكِ أسهل وصفة لتحضيره بالمنزل تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «هي».
المكونات
1/4 كوب عدس أصفر
كيلو فول مدمس
كوب فول مجروش
4 لترات ماء مغلي
حبة ليمونة مقطعة شرائح
طريقة التحضير
- في وعاء عميق به ماء انقعي الفول لمدة يوم أو 12 ساعة على الأقل مع تغيير الماء كل 4 ساعات.
- في إناء الضغط نضع حوالي 4 لترات ماء حتى الغليان، ثم نضع الكركم والليمونة ونصفي الفول ونضعه بالماء المغلي.
- اغسلي الفول المجروش والعدس الأصفر، ويخلطان مع الفول، ثم نضغط الإناء، ونتركه على نار مرتفعة حتى تدور صفارة الضغط، يظل حوالي ربع ساعة على نار مرتفعة.
- ثم نخفض النار نصف ساعة أخرى على أقل درجة، ثم نطفئ عليه دون فتح غطاء الإناء؛ حتى يكمل نضجه بقوة ضغط الإناء ونفتح الإناء بعد حوالي ساعتين.
تعليقات