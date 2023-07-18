فول مدمس في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

الفول المدمس من أشهر أطباق الإفطار الغنية بالبروتين النباتي الذي يحتاج له جسمك طوال اليوم، نقدم لكِ أسهل وصفة لتحضيره بالمنزل تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «هي».

المكونات

1/4 كوب عدس أصفر

كيلو فول مدمس

كوب فول مجروش

4 لترات ماء مغلي

حبة ليمونة مقطعة شرائح