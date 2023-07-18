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فول مدمس في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:34 صباحا
فول مدمس في خطوات بسيطة
طريقة عمل الفول المدمس في المنزل أسهل وصفة (الإنترنت)
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الفول المدمس من أشهر أطباق الإفطار الغنية بالبروتين النباتي الذي يحتاج له جسمك طوال اليوم، نقدم لكِ أسهل وصفة لتحضيره بالمنزل تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «هي».

المكونات
1/4 كوب عدس أصفر
كيلو فول مدمس
كوب فول مجروش
4 لترات ماء مغلي
حبة ليمونة مقطعة شرائح

طريقة التحضير
- في وعاء عميق به ماء انقعي الفول لمدة يوم أو 12 ساعة على الأقل مع تغيير الماء كل 4 ساعات.
- في إناء الضغط نضع حوالي 4 لترات ماء حتى الغليان، ثم نضع الكركم والليمونة ونصفي الفول ونضعه بالماء المغلي.
- اغسلي الفول المجروش والعدس الأصفر، ويخلطان مع الفول، ثم نضغط الإناء، ونتركه على نار مرتفعة حتى تدور صفارة الضغط، يظل حوالي ربع ساعة على نار مرتفعة.
- ثم نخفض النار نصف ساعة أخرى على أقل درجة، ثم نطفئ عليه دون فتح غطاء الإناء؛ حتى يكمل نضجه بقوة ضغط الإناء ونفتح الإناء بعد حوالي ساعتين.

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