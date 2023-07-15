تعلمي معنا طريقة تحضير تاكو الجمبري السريعة الشهية، وأعديها في مطبخك، واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ الجميلة».
المكونات
ملعقة صغيرة بابريكا
كيلو جمبري مقشر ونظيف
3 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
4 ملاعق كبيرة زيت
1 و1/2 كوب كرنب أحمر مقطع شرائح رفيعة
24 قطعة من خبز التاكو
ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجفف
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو جاف
ملعقة صغيرة ثوم باودر
أسياخ للشوي
1 و1/2 كوب كرنب أبيض مقطع شرائح رفيعة.
كوب كريمة حامضة (ساور كريم).
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة فلفل جالابينو مفروم.
ملعقة صغيرة بشر ليمون.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، ضعي الجمبري والبابريكا والثوم والأوريغانو والكمون والفلفل الأحمر الحار والملح وقلبي جيدا، ثم ضعيها في الثلاجة 30 دقيقة.
- ادهني الأسياخ والشواية بالزيت، ثم ضعي الجمبري في الأسياخ، واشويه على الشواية 3 - 5 دقائق لكل جهة.
- في وعاء، ضعي الكريمة الحامضة والكزبرة المفرومة وبشر الليمون وعصير الليمون والملح، وقلبي جيدا.
- اضيفي نصف كمية خليط الساور كريم إلى الكرنب الأبيض والأحمر وفلفل الجالابينو، وقلبي جيدا حتى تختلط جميع المقادير.
- وزعي خليط الكرنب في خبز التاكو ثم الجمبري.
- وزعي باقي صوص الكريمة الحامضة فوق الجمبري، ثم قدميه.
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