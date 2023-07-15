تاكو الجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير تاكو الجمبري السريعة الشهية، وأعديها في مطبخك، واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ الجميلة».

المكونات

ملعقة صغيرة بابريكا

كيلو جمبري مقشر ونظيف

3 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت

1 و1/2 كوب كرنب أحمر مقطع شرائح رفيعة

24 قطعة من خبز التاكو

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجفف

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو جاف

ملعقة صغيرة ثوم باودر

أسياخ للشوي

1 و1/2 كوب كرنب أبيض مقطع شرائح رفيعة.

كوب كريمة حامضة (ساور كريم).

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل جالابينو مفروم.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.