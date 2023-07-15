كيك الموز بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

كيك الموز بالشوفان وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة من الموز والجوز والشوفان وحليب البودرة والقرفة والعسل من دون بيض أو دقيق. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».\

المكونات

كوب شوفان ناعم

جوز مطحون

ماء

3 حبات موز

4 ملاعق كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ظرف: فانيليا - بيكينغ باودر

½ ملعقة صغيرة قرفة بودرة