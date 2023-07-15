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كيك الموز بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:00 صباحا
كيك الموز بالشوفان
كيك الموز بالشوفان دون بيض وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة (الإنترنت)
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كيك الموز بالشوفان وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة من الموز والجوز والشوفان وحليب البودرة والقرفة والعسل من دون بيض أو دقيق. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».\

المكونات
كوب شوفان ناعم
جوز مطحون
ماء
3 حبات موز
4 ملاعق كبيرة عسل
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
1 ظرف: فانيليا - بيكينغ باودر
½ ملعقة صغيرة قرفة بودرة

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الموز ونهرسه، ثم نضيف عليه العسل والفانيليا، ونخلط جيداً، ثم نضيف البيكينغ باودر والجوز والشوفان، ونحرك الخليط، ثم نضيف القرفة وحليب البودرة والماء، ونخلط باليد.
- نحضر قالبا مدهونا بالزيت، ومرشوشا بالطحين، ونصب الخليط فيه.
- ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركه 45 دقيقة حتى ينضج، وبعد مضي الوقت المحدد نخرجه، ونتركه يبرد، ثم نقدمه.
 

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