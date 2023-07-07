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كص اللحم العراقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 10:15 صباحا
كص اللحم العراقي
كص اللحم العراقي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يشتهر العراق بعدد كبير من الأكلات، ومنها «كص اللحم» الأكلة العراقية التقليدية، والتي تُشبه إلى حد كبير شاورما اللحم العادية، ويمتاز الكص العراقي بدسامته، مما يعطيه مذاقا مميزا عن الشاورما العادية، نقدم لك طريقة  تحضيره في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك. وذلك وفقا لموقع «موضوع».

المكونات:
كيلو غرام من لحم البقر الخالي من العظم.
ثلاث بصلات ذات حجم متوسط.
رشة ملح.
ربع كيلو من الشحم الغنمي (اللية).
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من بهارات الكص.
ملعقتان من عصير الليمون الدوزري أو ملعقة صغيرة من الخل.

- أوراك الدجاج المقرمشة مثل المطاعم
- كبة نية بالبرغل والبطاطا المهروسة
- كباب بالحليب والمكسرات

طريقة التحضير:
- نغسل اللحم وننظفه جيدًا، ثم نُقطِعه على شكل أصابع، ونُقطِع الشحم إلى مكعبات صغيرة، ثم نُقطِع البصل إلى قطع صغيرة.
- ننقع الخليط المكون من اللحم والشحم والبصل في منقوع الخل أو عصير الليمون.
- نضع الخليط في مقلاة عميقة مع كوب من الماء حتى يغمره، ثم نُضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبهارات، ونترك الخليط على نار - هادئة إلى أن يجف الماء، ثم نُقلِب الخليط حتى يتحمَر اللحم، وهكذا يُصبِح الكص جاهزًا للتقديم.
- نستطيع تقديم كص اللحم في أطباق مع الخبز على الأطراف، أو نضع اللحم في الخبز على شكل ساندويشات.

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