كص اللحم العراقي

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر العراق بعدد كبير من الأكلات، ومنها «كص اللحم» الأكلة العراقية التقليدية، والتي تُشبه إلى حد كبير شاورما اللحم العادية، ويمتاز الكص العراقي بدسامته، مما يعطيه مذاقا مميزا عن الشاورما العادية، نقدم لك طريقة تحضيره في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك. وذلك وفقا لموقع «موضوع».



المكونات:

كيلو غرام من لحم البقر الخالي من العظم.

ثلاث بصلات ذات حجم متوسط.

رشة ملح.

ربع كيلو من الشحم الغنمي (اللية).

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكص.

ملعقتان من عصير الليمون الدوزري أو ملعقة صغيرة من الخل.