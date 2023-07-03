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كبة نية بالبرغل والبطاطا المهروسة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 03:55 مساء
كبة نية بالبرغل والبطاطا المهروسة
طريقة تحضير الكبة النية من دون لحم بالبرغل والبطاطا المهروسة
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إذا كنتِ ممن لا يفضلن تناول اللحوم اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكبة النية من دون لحم بالبرغل والبطاطا المهروسة، تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب برغل ناعم.
ملح وفلفل.
كمون.
بابريكا.
2 ملعقة معجون طماطم.
4 حبات بطاطا مهروسة.
بصلة مفرومة.
2 ملعقة معجون فلفل حار.
1/3 كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير
- في وعاء عميق انقعي البرغل واغمريه بالماء الساخن، ثم اتركيه حتى يتضاعف حجم حبات البرغل.
- بعد ذلك قومي بإضافة البابريكا والملح والكمون والفلفل الأسود ومعجون الفلفل الحار ومعجون الطماطم والقليل من الزيت إلى البرغل، ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.
- أضيفي البطاطا المهروسة واعجني المكونات جيدا حتى تتجانس وعلى نار متوسطة قومي بتسخين الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل وحركيه حتى يذبل.
- أضيفي البصل إلى الخليط السابق واخلطي المكونات حتى تتماسك، وشكلي الخليط حسب الرغبة وضعيها في طبق للتقديم.

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