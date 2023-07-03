كبة نية بالبرغل والبطاطا المهروسة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ ممن لا يفضلن تناول اللحوم اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكبة النية من دون لحم بالبرغل والبطاطا المهروسة، تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب برغل ناعم.

ملح وفلفل.

كمون.

بابريكا.

2 ملعقة معجون طماطم.

4 حبات بطاطا مهروسة.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة معجون فلفل حار.

1/3 كوب زيت زيتون.