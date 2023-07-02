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كباب بالحليب والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 04:15 مساء
كباب بالحليب والمكسرات
كباب بالحليب وصفة مميزة تُحضَّر بطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا (الإنترنت)
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كباب بالحليب وصفة مميزة تُحضَّر بطريقة سهلة وسريعة فهي عبارة عن كباب مقلي ومطبوخ بالحليب شهية ولذيذة تقدم كطبق رئيسي على المائدة، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كيلوغرام حليب زبادي
كيلوغرام لحم مفروم ناعم
حبة بصل مبروشة
نصف كوب زيت الذرة
3 ملاعق كبيرة: نشاء الذرة - معدنوس مفروم
ملعقة صغيرة: ملح - ثوم بودرة - فلفل لأسود - بهار الكباب
مكعب من مرق الدجاج
للتزيين ملعقتان كبيرتان: مكسرات محمرة - بقدونس مفروم
كباب حلة حار

طريقة التحضير
- نضيف الملح والفلفل الأسود والبصل وبودرة الثوم وبهار الكباب والمعدنوس المفروم ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم ننزل الكباب ونتركه لمدة 7 دقائق حتى ينضج ويتحمر ومن ثم نضعه على مناديل ماصة للتخلص من الزيت الزائد.
- نضع الحليب في الخلاط الكهربائي ثم نضيف النشاء ونخلط جيدًا ثم نسكبه في وعاء ونرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى الغليان عندها نضيف مكعب مرق الدجاج ونحرك حتى يذوب ويختلط بالحليب ثم نضيف الكباب فوقه ونتركه لمدة 7 دقائق حتى تتداخل المكونات معًا ثم نسكب في طبق التقديم ونزين بالمكسرات والمعدنوس ويقدم إلى جانب الأرز أو الخبز المحمص.

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