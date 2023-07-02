كباب بالحليب والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

كباب بالحليب وصفة مميزة تُحضَّر بطريقة سهلة وسريعة فهي عبارة عن كباب مقلي ومطبوخ بالحليب شهية ولذيذة تقدم كطبق رئيسي على المائدة، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كيلوغرام حليب زبادي

كيلوغرام لحم مفروم ناعم

حبة بصل مبروشة

نصف كوب زيت الذرة

3 ملاعق كبيرة: نشاء الذرة - معدنوس مفروم

ملعقة صغيرة: ملح - ثوم بودرة - فلفل لأسود - بهار الكباب

مكعب من مرق الدجاج

للتزيين ملعقتان كبيرتان: مكسرات محمرة - بقدونس مفروم

كباب حلة حار