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أوراك الدجاج المقرمشة مثل المطاعم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 04:12 مساء
أوراك الدجاج المقرمشة مثل المطاعم
طريقة تحضير أوراك الدجاج المقلية المقرمشة مثل المطاعم (الإنترنت)
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على طريقة المطاعم الجاهزة حضري لعائلتك قطع الدجاج المقلية المقرمشة وقدميها ساخنة بجانب البطاطا المقلية والصوص المفضل لكم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 قطع من أوراك دجاج بالعظم.
ثوم بودر.
3 حبات بيض.
2 كوب بقسماط.
ملح وفلفل.
شطة بودرة.
1/2 كوب ماء.
1/2 كوب دقيق.
زيت نباتي.

طريقة التحضير
- اغسلي قطع الدجاج جيدا واتركيها حتى تجف تماما.
- في وعاء قومي بوضع البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.
- أضيفي الدقيق إلى المزيج ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.
- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكهي بالثوم والملح والفلفل الأسود.
- ثم اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانبا.
- اغمسي الدجاج بمزيج البيض أولا من كل الجهات ثم بخليط الدقيق.
- في قدر على النار سخني زيت غزير وانزلي قطع الدجاج، ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
قدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك.

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