أوراك الدجاج المقرمشة مثل المطاعم...

على طريقة المطاعم الجاهزة حضري لعائلتك قطع الدجاج المقلية المقرمشة وقدميها ساخنة بجانب البطاطا المقلية والصوص المفضل لكم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 قطع من أوراك دجاج بالعظم.
ثوم بودر.
3 حبات بيض.
2 كوب بقسماط.
ملح وفلفل.
شطة بودرة.
1/2 كوب ماء.
1/2 كوب دقيق.
زيت نباتي.
طريقة التحضير
- اغسلي قطع الدجاج جيدا واتركيها حتى تجف تماما.
- في وعاء قومي بوضع البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.
- أضيفي الدقيق إلى المزيج ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.
- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكهي بالثوم والملح والفلفل الأسود.
- ثم اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانبا.
- اغمسي الدجاج بمزيج البيض أولا من كل الجهات ثم بخليط الدقيق.
- في قدر على النار سخني زيت غزير وانزلي قطع الدجاج، ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
قدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك.
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