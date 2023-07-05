أوراك الدجاج المقرمشة مثل المطاعم

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المطاعم الجاهزة حضري لعائلتك قطع الدجاج المقلية المقرمشة وقدميها ساخنة بجانب البطاطا المقلية والصوص المفضل لكم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 قطع من أوراك دجاج بالعظم.

ثوم بودر.

3 حبات بيض.

2 كوب بقسماط.

ملح وفلفل.

شطة بودرة.

1/2 كوب ماء.

1/2 كوب دقيق.

زيت نباتي.