كوردون بلو الدجاج في خطوات بسيطة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن أو ما يسمى «كردون بلو» الشهي بطريقة سهلة، وأعديها في مطبخك وفقًا لموقع «جست فوود».
المكونات
4 صدور دجاج
2 بصلة شرائح
2 طماطم شرائح
2 فلفل حار شرائح
100 غرام جبن موزاريلا مبشور
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وبهار
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
ملعقة كبيرة ريحان أو حبق
4 شرائح من جبن الموزاريلا
طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الفلفل والطماطم والبصل والجبن والقليل من الزعتر والريحان، ورشة ملح وبهار، وقلبي الخليط.
- افتحي صدور الدجاج مثل الساندوتش، وقومي بحشوها بالخليط، ثم أغلقيها وضعيها في صينية مدهونة برشة زيت.
- وزعي شرائح الطماطم فوقها، مع رشة زعتر وورق الريحان ورشة زيت على الوجه، ثم أدخليها إلى الفرن لنصف ساعة، لتنضج.
- اخرجي الصينية من الفرن، وضعى صدور الدجاج المحشية في طبق، لتصبح جاهزة للتقديم.
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