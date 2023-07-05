كوردون بلو الدجاج في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن أو ما يسمى «كردون بلو» الشهي بطريقة سهلة، وأعديها في مطبخك وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات

4 صدور دجاج

2 بصلة شرائح

2 طماطم شرائح

2 فلفل حار شرائح

100 غرام جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وبهار

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة ريحان أو حبق

4 شرائح من جبن الموزاريلا