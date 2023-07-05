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كوردون بلو الدجاج في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 09:47 صباحا
كوردون بلو الدجاج في خطوات بسيطة
تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور الدجاج بحشوة الجبن أو ما يسمى «كردون بلو» الشهي بطريقة سهلة، وأعديها في مطبخك وفقًا لموقع «جست فوود».
المكونات
4 صدور دجاج
2 بصلة شرائح
2 طماطم شرائح
2 فلفل حار شرائح
100 غرام جبن موزاريلا مبشور
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وبهار
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
ملعقة كبيرة ريحان أو حبق
4 شرائح من جبن الموزاريلا

طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الفلفل والطماطم والبصل والجبن والقليل من الزعتر والريحان، ورشة ملح وبهار، وقلبي الخليط.
- افتحي صدور الدجاج مثل الساندوتش، وقومي بحشوها بالخليط، ثم أغلقيها وضعيها في صينية مدهونة برشة زيت.
- وزعي شرائح الطماطم فوقها، مع رشة زعتر وورق الريحان ورشة زيت على الوجه، ثم أدخليها إلى الفرن لنصف ساعة، لتنضج.
- اخرجي الصينية من الفرن، وضعى صدور الدجاج المحشية في طبق، لتصبح جاهزة للتقديم.

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