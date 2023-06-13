5 طرق لتنظيم الثلاجة وتوفير مساحة أكبر

القاهرة - بوابة الوسط

ترتيب الثلاجة غاية في الأهمية إذا كنت تطبخين بشكل منتظم، لأن ثلاجتك ستصبح مزدحمة بمكونات الوجبات القادمة وبقايا الوجبات السابقة، وليس من السهل المحافظة على ثلاجة نظيفة ومرتبة. لذلك سنقدم لكِ 5 طرق بسيطة وسريعة، لتنظيم الثلاجة من أجل توفير مساحة أكبر، ومكان مناسب أكثر للطبخ.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

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