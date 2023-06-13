5 طرق لتنظيم الثلاجة وتوفير مساحة أكبر...

ترتيب الثلاجة غاية في الأهمية إذا كنت تطبخين بشكل منتظم، لأن ثلاجتك ستصبح مزدحمة بمكونات الوجبات القادمة وبقايا الوجبات السابقة، وليس من السهل المحافظة على ثلاجة نظيفة ومرتبة. لذلك سنقدم لكِ 5 طرق بسيطة وسريعة، لتنظيم الثلاجة من أجل توفير مساحة أكبر، ومكان مناسب أكثر للطبخ.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
خطوات تنظيف شبك الأطباق
طرق ذكية لترتيب الثلاجة:
- اضيفي رفا أساسيا، لإتاحة مزيد من المساحة بإضافة رف غير مكلف ماديا، وبإمكانك ترتيب المواد القصيرة أعلاه فوق بعضها البعض.
- قومي بتجميع ما تحتاجينه بشكل يسهل الوصول إليه، واستخدمي الحامل الدوار.
- هل هناك الكثير من التوابل؟ احفظيها بنظام في الصندوق السداسي، وإذا كان فتح الثلاجة يترافق مع صوت اهتزاز وتضارب العديد من الزجاجات الصغيرة، جربي تخزين كل زجاجات الصوص والمربات في واحدة او اثنتين من علب الخزانة الفارغة.
- هل فتح باب الثلاجة يأتي في اتجاه مكان الطبخ؟ اعكسيه، فالمفاصل في معظم أبواب الثلاجات يمكن أن تتغير، ويمكن أن يفتح الباب في اتجاه آخر. ففي حال كان تخطيط المطبخ لا يتناسب مع اتجاه تأرجح باب الثلاجة عند فتحه، غيري الاتجاه، فهذا التغيير البسيط سيحدث فرقا كبيرا.
- حال الرغبة في تناول المزيد من الفاكهة والخضار، انقلي الفاكهة والخضار إلى الرف الأوسط بدلا من دسها بعيدا في الأدراج السفلية، حيث إن وضع الفاكهة والخضار وسط الثلاجة سيمكنك من رؤيتها كل وقت عند فتح الباب، ويزيد رغبتك في تناولها.
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