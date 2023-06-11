حساء الشمندر بالجزر والعدس وصفة مميزة، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة، وغنية بالعناصرالغذائية المفيدة، وتكون شهية ولذيذة جدا.. تعلميها معنا وفقا لموقع «حلو حادق».
المكونات
500 غرام: شمندر مقشر ومقطع مكعبات - جزر مقشر ومقطع حلقات
2 حبة بصل مفروم ناعم
5 حبات ثوم مقطع شرائح
¾ كوب: عدس مجروش - كريمة الطبخ
2 لتر ماء مغلي مع 3 مكعبات من مرق الخضار
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة نشا الذرة محلولة بـ¼ كوب ماء
ملعقة كبيرة: زنجبيل فريش مقطع - بقدونس مفروم للتزيين
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الثوم والبصل، ونقلب لـ5 دقائق حتي يذبل، ثم نضيف الشمندر والجزر والملح والفلفل، ونتركها 10 دقائق، ثم نضيف مرقة الخضار ونحرك، ونحكم إغلاق الغطاء، ونترك المكونات بعد الغليان 45 دقيقة حتى تمام النضج، ثم نضيف العدس المجروش ونحرك، ونترك الخليط على النار 15 دقيقة حتى تمام استواء العدس وباقي المكونات.
- نطحن المكونات باستخدام البلندر حتى نحصل على مزيج متجانس، ثم نضيف نشا الذرة المحلول بالماء بالتدريج مع التحريك المستمر لـ5 دقائق، ثم نسكب الحساء في طبق التقديم، ونضيف عليه كريمة الطبخ، ونزينه بالبقدونس، ليصبح جاهزا للاستخدام.
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