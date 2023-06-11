حساء الشمندر بالجزر والعدس

القاهرة - بوابة الوسط

حساء الشمندر بالجزر والعدس وصفة مميزة، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة، وغنية بالعناصرالغذائية المفيدة، وتكون شهية ولذيذة جدا.. تعلميها معنا وفقا لموقع «حلو حادق».

المكونات

500 غرام: شمندر مقشر ومقطع مكعبات - جزر مقشر ومقطع حلقات

2 حبة بصل مفروم ناعم

5 حبات ثوم مقطع شرائح

¾ كوب: عدس مجروش - كريمة الطبخ

2 لتر ماء مغلي مع 3 مكعبات من مرق الخضار

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة نشا الذرة محلولة بـ¼ كوب ماء

ملعقة كبيرة: زنجبيل فريش مقطع - بقدونس مفروم للتزيين

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود