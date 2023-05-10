مربى التوت في خطوات سهلة وسريعة...

المربي من حشوات السندويتشات المفضلة للكثير من الصغار في الفطور، وذلك لأنها تمد جسمهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم، كما أنه يمكنك استخدامها في تزيين الكيك والحلويات، تعلميها معنا بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كيلو توت أزرق طازج مغسول ومنظف
طريقة التحضير
- قومي بإضافة التوت والسكر والملح وعصير الليمون الحامض إلى طنجرة على حرارة متوسطة مع التقليب برفق وذلك حتى يذوب السكر.
- ارفعي درجة الحرارة وأبقي الخليط على النار لدقيقتين مع التقليب برفق ثم خففي الحرارة حتى المستوى الأدنى وأبقي المزيج مع استخدام آلة الهرس بغية هرس الثمار وأثناء طهيها أبقي المكونات على نار خفيفة لمدة ثلث ساعة.
- ثم قومي في أثناء الطهي بوضع طبق من السيراميك صغير وفارغ داخل الثلاجة وذلك لمدة ثلث ساعة أخرى وبعد انقضاء الوقت ضعي قطرة من المربى المغلي في الطبق البارد فإذا بقيت القطرة متماسكة فإن المربى تكون جاهزة أما إذا ساحت القطرة وانتشرت في الطبق فإن ذلك يعني أن المربى ليست جاهزة وكرري الاختبار بعد وقت قليل مع طبق آخر مجمد حتى جهوزية المربى.
- قومي بإطفاء النار وأبقي المربى جانبا قبل أن تفرغيها في برطمانين معقمين مع ترك ربع إنش فارغا في أعلى كل منهما واستخدمي سكين معقم في تحريك المربى برفق وامسحي بمنديل طرف كل برطمان قبل تغطيته.
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