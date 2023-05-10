مربى التوت في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

المربي من حشوات السندويتشات المفضلة للكثير من الصغار في الفطور، وذلك لأنها تمد جسمهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم، كما أنه يمكنك استخدامها في تزيين الكيك والحلويات، تعلميها معنا بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كيلو توت أزرق طازج مغسول ومنظف