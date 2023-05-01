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حساء الطماطم الحار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 11:02 صباحا
حساء الطماطم الحار
طريقة إعداد حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار، في خطوات سهلة وبسيطة (الإنترنت)
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نقدِّم لكِ اليوم طريقة إعداد حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «هناكل».

مكونات حساء الطماطم
6 حبات طماطم مستوية ومهروسة.
3 شرائح توست أبيض.
فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة خل تفاح.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
حبات فلفل أحمر منزوعة البذر ومفرومة.
فلفل أحمر حار مفروم.
بصلة خضراء مقطعة مربعات صغيرة.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
طماطم مقطعة مربعات صغيرة.
خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.

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طريقة تحضير حساء الطماطم
- يخلط التوست في الخلاط الكهربائي مع الثوم والخل حتى يتجانس، ثم يضاف الزيت تدريجيًّا أثناء الخلط ويستمر الخلط لمدة دقيقتين.
- ثم تضاف الطماطم والفلفل الأحمر والفلفل الحار ويخلط حتى تتجانس المكونات.
- وفي أثناء الخلط يضاف نحو 500 ملم ماء ساقع وتتبل بالملح والفلفل.
- وتزين بالطماطم والخيار والبصل وتصبح جاهزة للتقديم.

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