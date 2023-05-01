حساء الطماطم الحار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم لكِ اليوم طريقة إعداد حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «هناكل».

مكونات حساء الطماطم

6 حبات طماطم مستوية ومهروسة.

3 شرائح توست أبيض.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حبات فلفل أحمر منزوعة البذر ومفرومة.

فلفل أحمر حار مفروم.

بصلة خضراء مقطعة مربعات صغيرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طماطم مقطعة مربعات صغيرة.

خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.