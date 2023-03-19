حساء البطاطا بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

الحساء هو الطبق الذي لا منازع له على المائدة ، لذا نقدم لك اليوم طريقة عمل حساء البطاطا بالشوفان على طريقة الشيف سنان بطرس، لتقديمه لأفراد عائلتك، وفق «هي».

المكونات

2 ملعقة كبيرة شوفان

ملعقة كبيرة دقيق

حبة بطاطا كبيرة مقطعة

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعما

حبة جزر متوسطة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

كوب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.