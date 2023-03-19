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حساء البطاطا بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 12:07 مساء
حساء البطاطا بالشوفان
طريقة تحضير حساء البطاطا الشهي في خطوات سهلة وبسيطة (الإنترنت)
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الحساء هو الطبق الذي لا منازع له على المائدة ، لذا نقدم لك اليوم طريقة عمل حساء البطاطا بالشوفان على طريقة الشيف سنان بطرس، لتقديمه لأفراد عائلتك، وفق «هي».

المكونات
2 ملعقة كبيرة شوفان
ملعقة كبيرة دقيق
حبة بطاطا كبيرة مقطعة
حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعما
حبة جزر متوسطة مبشورة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
كوب مرق دجاج
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- اغلي الماء في قدر عميق على النار وأسلقي البطاطس المقطعة ثم أضربيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة.
- في مقلاة غير لاصقة، سخني الزيت ثم شوحي البصل فيه حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي الدقيق وقلبيه بسرعة مع البصل، ثم أضيفي مرق الدجاج والبطاطس والماء والشوفان والملح والفلفل وقلبي جيدا.
- غطي الوعاء بعد غليان الخليط، واتركيه على نار هادئة حتى يصبح قوام الشوربة سميكا.
اسكبي حساء البطاطا بالشوفان وقدميها ساخنة.

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