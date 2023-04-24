طاجين كرات السمك

القاهرة - بوابة الوسط

طاجين كرات السمك الأبيض وصفة مميزة من المطبخ المغربي وهي عبارة عن كفتة السمك بالأرز مع تتبيلة الطماطم والجزر والبصل شهية ولذيذة جدا وغنية بالعناصر الغذائية تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

700 غرام لحم سمك أبيض ميرلاند أو أي نوع متوفر

كوب أرز مسلوق

2 حبة متوسطة : جزر مقطع حلقات - طماطم مفرومة ناعمة - بصل مقطع

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 فص ثوم

¼ باقة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة : فلفل أسود - كمون - بابريكا - زنجبيل - كزبرة يابسة

للتزيين :3 ملاعق كبيرة زيتون

4 شرائح مخلل الليمون

قرن فلفل حار