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طاجين كرات السمك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 11:17 صباحا
طاجين كرات السمك
كرات السمك بالأرز على الطريقة المغربية (الإنترنت)
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طاجين كرات السمك الأبيض وصفة مميزة من المطبخ المغربي وهي عبارة عن كفتة السمك بالأرز مع تتبيلة الطماطم والجزر والبصل شهية ولذيذة جدا وغنية بالعناصر الغذائية تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
700 غرام لحم سمك أبيض ميرلاند أو أي نوع متوفر
كوب أرز مسلوق
2 حبة متوسطة : جزر مقطع حلقات - طماطم مفرومة ناعمة - بصل مقطع
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
2 فص ثوم
¼ باقة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة : فلفل أسود - كمون - بابريكا - زنجبيل - كزبرة يابسة
للتزيين :3 ملاعق كبيرة زيتون
4 شرائح مخلل الليمون
قرن فلفل حار

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في طاجين على نار متوسطة ونضيف البصل المقطع والجزر والطماطم ونصف كمية الملح والفلفل الأسود والبابريكا نقلب ونحكم إغلاق الغطاء ونترك الطاجين على النار لمدة 45 دقيقة حتى تمام نضج المكونات.
- في هذه الأثناء نقوم بتحضير كرات السمك حيث نضع في محضرة الطعام الكهربائية لحم السمك الأبيض ونضيف فوقه البقدونس والثوم والكمون والزنجبيل والكزبرة اليابسة وما تبقى من الملح والفلفل الأسود والبابريكا نطحن جيدا ثم نضيف الأرز المسلوق ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
نقوم بتشكيل كرات متساوية في الحجم ونضيفها فوق خليط الطماطم والجزر والبصل الموجود في الطاجين.
- ونضيف الزيتون والليمون المخلل وقرن الفلفل الحار ومن ثم نحكم إغلاق الطاجين ونتركه على النار لمدة 30 دقيقة حتى تمام نضج كرات السمك ثم نزين بالبقدونس وتقدم ساخنة.

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