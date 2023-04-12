طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان.

سلطة بطاطا وليمون

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع الليمون لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

4 حبات بطاطا مسلوقة و مقشرة.

2 حبة بصل أخضر مفروم وناعم.

بصلة مقطعة لشرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- تقطع البطاطا المسلوقة إلى مكعبات متوسطة الحجم، ونضعها في صحن التقديم، ونضيف إليها البصل الأخضر والعادي ونقلب المكونات جيدا .

- في طبق صغير نضيف الليمون والملح والزيت والفلفل الأسود، ونقلب جيدا، ثم نسكب المزيج على السلطة وتصبح جاهزة للتقديم.

طباهج

تعرفي معنا على طريقة إعداد الطباهج، وهي من الأكلات الليبية الشهيرة، وذلك من خلال هذه الوصفة السهلة، وفقا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات

4 حبات قريعة (بذنجان).

4 حبات كوسة.

4 حبات بطاطا.

6 رؤوس فلفل أخضر.

4 فصوص ثوم.

ملعقة معجون طماطم.

نصف معلقة كراوية وكزبرة.

نصف كوب زيت.

ربع معلقة بزار.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملح وفلفل أحمر.

الطريقة

يقشر الباذنجان والقريعة (الكوسة) والبطاطا ويقطع حلقات ثم نضيف قليل من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.

الصلصة

نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط، ثم نضيف الكراوية والكزبرة والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنا أو باردا.

أرز بالبشاميل

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالبشاميل الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز الأبيض المطهو.

كوبان من الحليب.

كوبان من الماء.

بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزر مقطع وبازلاء.

ملح، وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الطحين.

قشدة، أو كريمة.

طريقة التحضير

- في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة من السمن، وضعي البصلة المقطعة عليها.

- حركي البصل في المقلاة حتى يذبل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود، حسب رغبتك.

- قومي بسلق كل من الجزر والبازلاء في الماء حتى تنضج قليلا، ثم أزيليها من الماء.

- ضعي الخضار شبه الناضج على البصل، وقومي بتقليب المكونات، حتى تتمازج النكهات.

- في قدر آخر على نار عالية، ضعي ملعقة كبيرة من السمن، وانتظري حتى يصبح السمن ساخنا، ثم ضعي نصف كوب من الطحين، وحركي باستمرار.

- ضعي كوبين من الماء البارد، والحليب البارد إلى الطحين، وحركي باستمرار؛ حتى لا تظهر أي كتل، واستمري في التقليب حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان، ثم أضيفي القشدة، أو الكريمة حتى تصبح صلصة البشاميل كثيفة، واستمري في التقليب قليلا، حتى تتمازج المكونات.

- ادهني البايركس بالسمن باستعمال الفرشاة؛ لتتجنبي التصاق الأرز به.

- ضعي الأرز الناضج في وعاء عميق، ثم ضعي عليه ثلاثة أرباع كمية البشاميل، وحركي المزيج حتى يتوزع البشاميل بشكل جيد.

- ضعي نصف الكمية من خليط الأرز والبشاميل في البايركس، ثم أتبعيها بطبقة الخضار المحضرة مسبقا.

- ضعي بقية الخليط من الأرز والبشاميل على الخضار، ثم أضيفي الكمية المتبقية من صوص البشاميل عليه.

- أدخلي البايركس إلى الفرن، حتى يكتسب طبقة من اللون الذهبي المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.