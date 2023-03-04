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بقلاوة الفستق التركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 11:12 صباحا
بقلاوة الفستق التركية
بقلاوة الفستق التركية من أطيب أنواع الحلويات وألذها (الإنترنت)
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تعد بقلاوة الفستق التركية من أطيب أنواع الحلويات وهي عبارة عن رقاقات محشوة بالفستق الحلبي وبالسمن ستحبونها بالتأكيد. تعرفي على طريقتها معنا وأعديها بنفسك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
رقائق بقلاوة.
2 كوب فستق حلبي مجروش.
2 كوب فستق حلبي ناعم.
كوب سمن.
قطر.

طريقة التحضير
- نفرد رقاقة العجين وندهنها بالسمن، ثم نلف بدايتها بعود خشبي ثم نرش الورق بالفستق الحلبي على كل وجهها.
- نبدأ بلف الرقاقة وبرمها، وبعد أن ننتهي من اللف نسحب العود الخشبي منها بهذه الطريقة نكمل وحتى تنتهي الكمية.
- نرتب أصابع البقلاوة بصينية ونقطعها وندهنها بالسمنة على وجهها.
- نضع على وجهها ورق الزبدة وندخلها الفرن على درجة 180 لثلاثة أرباع الساعة بعد أن نخرجها من الفرن نسقيها بالقطر، ونتركها لتهدأ ثم نقدمها في طبق التقديم.

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