بقلاوة الفستق التركية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد بقلاوة الفستق التركية من أطيب أنواع الحلويات وهي عبارة عن رقاقات محشوة بالفستق الحلبي وبالسمن ستحبونها بالتأكيد. تعرفي على طريقتها معنا وأعديها بنفسك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

رقائق بقلاوة.

2 كوب فستق حلبي مجروش.

2 كوب فستق حلبي ناعم.

كوب سمن.

قطر.