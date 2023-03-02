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الجريش باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:12 مساء
الجريش باللحم
جريش باللحم (الإنترنت)
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الجريش هو طبق من الأطباق التقليدية التي يكثر إعدادها في دول الخليج خاصة السعودية، يعتمد هذا الطبق على القمح المجروش واللحم أو الدجاج المخلي من العظام والمُقطع إلى شرائح رفيعة تُضاف إلى القمح أثناء طهيه، ويحتاج إعداد الجريش لمدة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات على نار هادئة، حتى تنضج جميع مكوِناته تماما.

ونقدم لك طريقة عمل الجريش باللحم، وفق موقع «موضوع».

المكونات
رشة من الملح والفلفل الأسود (حسب الرغبة)
كيلو غرام من لحم الضأن بالعظم
كوبان من الجريش (حب القمح المجروش)
بصلة كبيرة مفرومة
نصف كوب من معجون الطماطم
ثلاث حبات كبيرة الحجم من الطماطم المفرومة
ملعقة صغيرة من البهار المشكل
ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكركم والكمون

مكونات الحشو
ملعقتان صغيرتان من اللومي الأسود المطحون
بصلتان كبيرتان مفرومتان
القليل من السمن للتوزيع على وجه الجريش عند التقديم

طريقة التحضير
نقع الجريش بالماء لساعة تقريبا ثم تصفيته. تحمير البصل بالزيت داخل قدر كبير ثم إضافة اللحم وتحميره مع البهارات، ثم الطماطم وصلصة الطماطم وتقليبه جيدا.
إضافة الجريش ثم إضافة الماء المغلي وتركه على النار بحرارة عالية حتى غليانه، ثم خفض النار وتركه لمدة ثلاثة ساعات مع التحريك كل ثلاثين دقيقة.
رفع العظم بعد نضوج الجريش واللحم ثم تمليحه حسب الذوق وخفقه باستخدام ملعقة خشبية كبيرة الحجم أو بالإمكان وضعه داخل العجان واستخدام أداة (K) في العجان حتى يتجانس الخليط جيدا.
تحضير الحشو وذلك بخلط اللومي مع البصل النيئ وفركه باستخدام اليدين جيدا.
سكب الجريش داخل أطباق ثم وضع الحشو مع توزيع السمن على السطح.

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