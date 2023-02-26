فطيرة الجبن والمعدنوس السريعة

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة الجبن والمعدنوس السريعة.. وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة ومتوفرة، دون الحاجة إلى رق العجين.

تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لـ«الوصفة».

المكونات

500 غرام جبنة فيتا

200 غرام جبنة موزاريلا مبشورة

2 بيضة

2 كوب دقيق

½ كوب معدنوس مفروم ناعم

¼ كوب حليب كامل الدسم

2.5 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بيكينغ باودر - ملح.