فطيرة الجبن والمعدنوس السريعة.. وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة ومتوفرة، دون الحاجة إلى رق العجين.
تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لـ«الوصفة».
المكونات
500 غرام جبنة فيتا
200 غرام جبنة موزاريلا مبشورة
2 بيضة
2 كوب دقيق
½ كوب معدنوس مفروم ناعم
¼ كوب حليب كامل الدسم
2.5 ملعقة كبيرة زيت نباتي
½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بيكينغ باودر - ملح.
طريقة التحضير
- نضع جبنة الفيتا في وعاء ونضيف فوقها البيض والملح والفلفل، ونخفق جيدا حتى يصبح القوام ناعما، ثم نضيف المعدنوس وجبنة الموزاريلا المبشورة، ونخلط، ومن ثم نضيف البيكينغ باودر والدقيق بالتدريج مع الخلط المستمر، ومن ثم نعجن جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ندهنها بالزيت ونغلفها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة 60 دقيقة.
- نقوم بفردها بسماكة 1.5 سنتيمتر باستخدام الشوبك ثم نضعها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما وتتحمر ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم ساخنة.
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