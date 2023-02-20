كفتة بعجين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق الكفتة بعجين في مطبخك لتقدميها لعائلتك والاستمتاع بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة حليب بودر

رشة بيكنغ بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب ماء دافئ

500 غرام لحم مفروم

حبة بصل حجم كبير مفروم

رشة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة بهارات كفتة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

2 عدد بيض

¼ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

½ ملعقة صغيرة ملح

3 عدد فلفل اخضر حار

2 عدد طماطم مقطعة شرائح