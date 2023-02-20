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كفتة بعجين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 04:50 مساء
كفتة بعجين
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكفتة بعجين (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق الكفتة بعجين في مطبخك لتقدميها لعائلتك والاستمتاع بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة حليب بودر
رشة بيكنغ بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت
كوب ماء دافئ
500 غرام لحم مفروم
حبة بصل حجم كبير مفروم
رشة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة بهارات كفتة
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل اسود حسب الرغبة
2 عدد بيض
¼ ملعقة صغيرة شطة مجروشة
½ ملعقة صغيرة ملح
3 عدد فلفل اخضر حار
2 عدد طماطم مقطعة شرائح

طريقة التحضير
- ثبتي الرف الشبكي في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة 200 احضري صينية مقاس 30 أو طبق فرن.
لتجهيز العجين
- في العجان نخلط المكونات الجافة أولا مع بعض وأثناء التشغيل نضيف المكونات السائلة تدريجيا.
- حتى نحصل على قوام ناعم ومتجانس ونضع العجين في طبق مدهون بقليل من الزيت وغلفيها، اتركي العجينة في مكان دافئ حوالي 15 دقيقة
الحشو:
- في وعاء عميق ضعي البيض، الملح، الشطة، الفلفل الأخضر، اللحم والبصل.
- وقلبي كل المقادير جيدا لتتجانس المكونات.
- على سطح مرشوش بالدقيق افردي العجينة لتصبحأاكثر بقليل من مقاس الصينية، ضعيها فيه ونضع خليط الكفتة في العجين، واثني أطراف العجينة على الكفتة بشكل جذاب.
- وزعي الطماطم على الكفتة، دعي العجينة ترتاح لحوالي عشر دقائق، وامسحي جوانب العجينة بصفار البيض.
- اخبزي فطيرة الكفتة لحوالي 30 دقيقة لتصبح ذهبية اللون ثم قدميها.
 

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