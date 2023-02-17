صدور الدجاج بالصوص الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

يحضر طبق صدور الدجاج بطرق مختلفة ومتنوعة، إذ يمكن أن تكون الصدور مشوية أو مقلية أو في الفرن أو مع أنواع مختلفة من الصوصات الشهية.

وهنا في «كوجينة بوابة الوسط»، نقدم لك طريقة عمل صدور الدجاج بالصوص الأبيض، حسب وصفة «شملولة».

المقادير:

6 شرائح دجاج فيليه

2 كوب كريمة طبخ

1 كوب مشروم طازج شرائح

1 حبة بصل مفروم

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 معلقة صغيرة بودرة بصل

2 معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

معدنوس مفروم للتزيين