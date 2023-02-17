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صدور الدجاج بالصوص الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 12:35 مساء
صدور الدجاج بالصوص الأبيض
صدور الدجاج بالصوص الأبيض (الإنترنت)
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يحضر طبق صدور الدجاج بطرق مختلفة ومتنوعة، إذ يمكن أن تكون الصدور مشوية أو مقلية أو في الفرن أو مع أنواع مختلفة من الصوصات الشهية.

وهنا في «كوجينة بوابة الوسط»، نقدم لك طريقة عمل صدور الدجاج بالصوص الأبيض، حسب وصفة «شملولة».

المقادير:
6 شرائح دجاج فيليه
2 كوب كريمة طبخ
1 كوب مشروم طازج شرائح
1 حبة بصل مفروم
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 معلقة صغيرة بودرة بصل
2 معلقة صغيرة ملح
نصف معلقة صغيرة فلفل أسود
معدنوس مفروم للتزيين

خطوات التحضير
في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والزبدة حتى يسخن.
نضع شرائح الدجاج في المقلاه، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب لون ذهبي فاتح، ثم نرفعها جانبا.
في نفس المقلاه، نضع البصل والثوم، ونقلبهم حتى يذبل البصل ويلين.
نضيف المشروم، ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى يتشوح.
نذيب المستردة في كريمة الطبخ، ونضيفها للمقلاه، ونقلب جيدا.
نعيد شرائح الدجاج في المقلاه،ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونقلب جيدا.
نغطي المقلاه، ونتركها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.
نضع صدور الدجاج في الطبق، ونصب فوقها الصوص، ونُزينها بالمعدنوس.
نقدم صدور الدجاج بالصوص الأبيض ساخنة مع الأرز.. وصحتين.

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