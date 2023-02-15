تشيز كيك التوت دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لك طريقة تحضير تشيز كيك توت بارد وسريع دون فرن، تعلميه معنا وأعدديه بنفسك في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

علبة بسكويت مطحون.

1/4 كوب ماء مغلي.

3 ملاعق كبيرة زبدة سائلة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

1/2 كيلو غرام كريم تشيز أو جبنة مربعات.

1/2 كوب سكر بودرة منخول.

توت أحمر طازج.

نصف كوب كريمة لباني.

مربى توت.

كريمة مخفوقة.

فانيلا.