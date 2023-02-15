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تشيز كيك التوت دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 12:55 مساء
تشيز كيك التوت دون فرن
تشيز كيك بارد وسريع دون فرن (الإنترنت)
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اخترنا لك طريقة تحضير تشيز كيك توت بارد وسريع دون فرن، تعلميه معنا وأعدديه بنفسك في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
علبة بسكويت مطحون.
1/4 كوب ماء مغلي.
3 ملاعق كبيرة زبدة سائلة.
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
1/2 كيلو غرام كريم تشيز أو جبنة مربعات.
1/2 كوب سكر بودرة منخول.
توت أحمر طازج.
نصف كوب كريمة لباني.
مربى توت.
كريمة مخفوقة.
فانيلا.

طريقة التحضير
- اطحني البسكويت في محضر الطعام وافرديه جيدا في قالب تشيز كيك بالمضرب الكهربائي، اخلطي الجبنة الكريمية مع السكر البودرة، وإضافة الكريمة إليه بالتدريج، حتّى لا تتكتل ثمّ إضافة عصير الليمون والفانيلا والزبدة، والاستمرار في التحريك حتّى يصبح القوام كريميًا. 
- صبي خليط الكريمة على البسكويت وضعي القالب في الثلاجة من 3 إلى 4 ساعات، حتّى يتماسك التشيز كيك، ثم زيني التشيز كيك بالتوت أو المربي، حسب رغبتك.

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