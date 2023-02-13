طاجن سي فود بالفلفل الملون والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير طاجن السي فود مع الكريمة الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة الضرورية للجسم، والفيتامينات المفيدة للصحة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كاليماري

كابوريا

سمك فيليه

جندوفلي

جمبري جامبو

زبدة

زيت

بصل شرائح

ثوم مفروم

جمبري مقشر

فلفل ألوان

بهارات سمك

فلفل

كمون

كريمة طبخ