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طاجن سي فود بالفلفل الملون والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 02:05 مساء
طاجن سي فود بالفلفل الملون والكريمة
طاجن السي فود مع الكريمة الشهية والفلفل الألوان في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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نقدم إليك اليوم طريقة تحضير طاجن السي فود مع الكريمة الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة الضرورية للجسم، والفيتامينات المفيدة للصحة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كاليماري
كابوريا
سمك فيليه
جندوفلي
جمبري جامبو
زبدة
زيت
بصل شرائح
ثوم مفروم
جمبري مقشر
فلفل ألوان
بهارات سمك
فلفل
كمون
كريمة طبخ

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في مقلاة ثم يُشوّح البصل والثوم المفروم
ثم يوضع الجمبري والكاليماري والسمك والكابوريا المقطعة والجندوفلي.
- ثم يوضع الفلفل الألوان ويقلب جيّدا على النار ونضع بهارات السمك والفلفل والملح والكمون والكزبرة والبابريكا، ثم تضاف كريمة الطبخ ويقلب الخليط جيدا.
- يوضع السي فود في طاجن ويُضاف الجبن الموتزاريلا يوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة.
 

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