  • Alwasat News
Atwasat

شيخ المحشي بالطريقة الأصلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 12:28 مساء
شيخ المحشي بالطريقة الأصلية
شيخ المحشي أو الكوسا باللبن (الإنترنت)
alwasat radio

شيخ المحشي أو الكوسا باللبن، هو طبق رئيس لذيذ ولا يتطلّب الكثير من الجهد، وهو طبق من المطبخ السوريّ. نقدّم لكِ طريقة إعداده على الطريقة الشاميّة الأصلية، وستحصلين على طبق لذيذ وشهيّ لجميع أفراد العائلة، حسب «موضوع».

المكوّنات:
كيلوغرامين من الكوسا المناسبة للحشي.
أربعمئة غرام من اللّحمة المفرومة فرما ناعما.
أربعون غراما من الصنوبر.
كيلو غرامين من اللبن.
بيضتان متوسّطتا الحجم.
ستّ ملاعق كبيرة من النشا.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
كوبان من زيت القلي لغرض قلي اللّحمة.
ثلاثة أكواب من زيت القلي لقلي الكوسا.
حبّة واحدة كبيرة بصل مقطّعة.

طريقة التحضير
نقطع رأس حبّة الكوسا، ونقشّر وجهها بمقدار ضئيل بحيث لا تقشّر سوى طبقة رقيقة جدا، ثم نشرع في حفر الكوسا بحيث تحفر لتكون متوسطة السمك وبحذر حتى لا تكسر حبات الكوسا.
نضع زيت القلي في قدر على النار ليسخن، ونُضيف له البصل، ونقلّبه حتّى يصبح ذهبيّ اللّون، ثمّ نُضيف له اللّحمة المفرومة فرما ناعما، ونقلّبها مع البصل لبضع دقائق، ثُمّ نُضيف مقدار الصنوبر، والملح، والفلفل الأسود، ونقلي المكوّنات حتّى تنضج اللّحمة.
نحشي كلّ حبّة من حبّات الكوسا بحشوة اللّحمة الناعمة والصنوبر، ثمّ نضع في قدر زيت القلي ليسخن، ونقلي به حبّات الكوسا حتّى تتّخذ الكوسا اللّون الذهبيّ؛ وهنا يُنصح بغلق حبّات الكوسا بقطع من حبّات كوسا غير محفورة حرصا على عدم خروج الحشوة، كما يجب الحذر من كسر حبّات الكوسا أثناء القيام بعمليّة القلي.
نضع الماء والكوسا في قدر آخر بحيث تغلي الكوسا به مرّتين لا أكثر، ونخرج الكوسا من الماء. نصفّي اللبن في قدر ونخلطه مع البيض ومقدار النشأ خلطا جيّدا، ونضع القدر على النار، ونستمر في تحريك الخليط مع مراعاة أن يكون التحريك باتّجاه واحد حتّى غليان اللبن.
نضع الكوسا فوق اللّبن مع إضافة بعض الملح لهما ونتركه على النار لعشر دقائق حتّى ينضج. يقدّم طبق شيخ المحشي أو الكوسا باللبن ساخنا وينصح بتقديم طبق من الأرزّ بالشعيريّة معه، ويمكن تزيين الطبق بالصنوبر والمعدنوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بسكويت مالح بالبصل
بسكويت مالح بالبصل
مخلل المانجو
مخلل المانجو
كبدة دجاج بالبقسماط
كبدة دجاج بالبقسماط
تارت فراولة بالكريمة
تارت فراولة بالكريمة
طريقة عمل السينابون رول
طريقة عمل السينابون رول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟...
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي...
معكرونة بفواكه البحر
معكرونة بفواكه البحر...
خبز البريوش بأسهل وصفة
خبز البريوش بأسهل وصفة...
طاجين لحم بالبصل
طاجين لحم بالبصل...
المزيد
شيخ المحشي بالطريقة الأصلية
شيخ المحشي بالطريقة الأصلية...
حضري بسكويت العشر دقائق
حضري بسكويت العشر دقائق...
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية...
طريقة عمل السينابون رول
طريقة عمل السينابون رول...
تارت فراولة بالكريمة
تارت فراولة بالكريمة...
المزيد