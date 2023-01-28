شيخ المحشي بالطريقة الأصلية...

شيخ المحشي أو الكوسا باللبن، هو طبق رئيس لذيذ ولا يتطلّب الكثير من الجهد، وهو طبق من المطبخ السوريّ. نقدّم لكِ طريقة إعداده على الطريقة الشاميّة الأصلية، وستحصلين على طبق لذيذ وشهيّ لجميع أفراد العائلة، حسب «موضوع».
المكوّنات:
كيلوغرامين من الكوسا المناسبة للحشي.
أربعمئة غرام من اللّحمة المفرومة فرما ناعما.
أربعون غراما من الصنوبر.
كيلو غرامين من اللبن.
بيضتان متوسّطتا الحجم.
ستّ ملاعق كبيرة من النشا.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
كوبان من زيت القلي لغرض قلي اللّحمة.
ثلاثة أكواب من زيت القلي لقلي الكوسا.
حبّة واحدة كبيرة بصل مقطّعة.
طريقة التحضير
نقطع رأس حبّة الكوسا، ونقشّر وجهها بمقدار ضئيل بحيث لا تقشّر سوى طبقة رقيقة جدا، ثم نشرع في حفر الكوسا بحيث تحفر لتكون متوسطة السمك وبحذر حتى لا تكسر حبات الكوسا.
نضع زيت القلي في قدر على النار ليسخن، ونُضيف له البصل، ونقلّبه حتّى يصبح ذهبيّ اللّون، ثمّ نُضيف له اللّحمة المفرومة فرما ناعما، ونقلّبها مع البصل لبضع دقائق، ثُمّ نُضيف مقدار الصنوبر، والملح، والفلفل الأسود، ونقلي المكوّنات حتّى تنضج اللّحمة.
نحشي كلّ حبّة من حبّات الكوسا بحشوة اللّحمة الناعمة والصنوبر، ثمّ نضع في قدر زيت القلي ليسخن، ونقلي به حبّات الكوسا حتّى تتّخذ الكوسا اللّون الذهبيّ؛ وهنا يُنصح بغلق حبّات الكوسا بقطع من حبّات كوسا غير محفورة حرصا على عدم خروج الحشوة، كما يجب الحذر من كسر حبّات الكوسا أثناء القيام بعمليّة القلي.
نضع الماء والكوسا في قدر آخر بحيث تغلي الكوسا به مرّتين لا أكثر، ونخرج الكوسا من الماء. نصفّي اللبن في قدر ونخلطه مع البيض ومقدار النشأ خلطا جيّدا، ونضع القدر على النار، ونستمر في تحريك الخليط مع مراعاة أن يكون التحريك باتّجاه واحد حتّى غليان اللبن.
نضع الكوسا فوق اللّبن مع إضافة بعض الملح لهما ونتركه على النار لعشر دقائق حتّى ينضج. يقدّم طبق شيخ المحشي أو الكوسا باللبن ساخنا وينصح بتقديم طبق من الأرزّ بالشعيريّة معه، ويمكن تزيين الطبق بالصنوبر والمعدنوس.
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