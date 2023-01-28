شيخ المحشي بالطريقة الأصلية

القاهرة - بوابة الوسط

شيخ المحشي أو الكوسا باللبن، هو طبق رئيس لذيذ ولا يتطلّب الكثير من الجهد، وهو طبق من المطبخ السوريّ. نقدّم لكِ طريقة إعداده على الطريقة الشاميّة الأصلية، وستحصلين على طبق لذيذ وشهيّ لجميع أفراد العائلة، حسب «موضوع».

المكوّنات:

كيلوغرامين من الكوسا المناسبة للحشي.

أربعمئة غرام من اللّحمة المفرومة فرما ناعما.

أربعون غراما من الصنوبر.

كيلو غرامين من اللبن.

بيضتان متوسّطتا الحجم.

ستّ ملاعق كبيرة من النشا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كوبان من زيت القلي لغرض قلي اللّحمة.

ثلاثة أكواب من زيت القلي لقلي الكوسا.

حبّة واحدة كبيرة بصل مقطّعة.