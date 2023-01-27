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حضري بسكويت العشر دقائق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 12:00 مساء
حضري بسكويت العشر دقائق
بسكويت في عشر دقائق (الإنترنت)
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إعداد البسكويت في البيت يمثل بهجة للأطفال أكثر من شرئاه من خارج المنزل، لهذا نقدم لك طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، حسب «شطة وكمون».

المقادير:
½1 كوب دقيق.
1 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.
1 بيضة.
1/2 كوب سكر ناعم.
1/2 كوب زيت.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.

لنكهة الكاكاو:
1 ملعقة صغيرة كاكاو.
1 ملعقة صغيرة حليب.

الطريقة التحضير:
 نضع البيضة والسكر والزيت والفانيليا في طبق ونقلب جيدا حتي نلاحظ ذوبان السكر.
 نضع الدقيق والبيكنغ بودر علي الخليط السابق ونقلب بالملعقة ثم نعجن باليد حتي نحصل علي عجينة ناعمة.
 نقسم العجينة إلي نصفين فنترك نصف بنكهة الفانيليا ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو وملعقة صغيرة من الحليب للنصف الثاني من العجينة ونعجن حتي تتداخل المكونات.
 نشكل العجينة علي شكل كرات صغيرة ثم نغمسها في سكر ناعم ثم نضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة ونراعي ترك مسافة بين البسكويت.
 نقوم بعمل أي شكل باستخدام القطاعات أو غطاء زجاجة.
 نحمي الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
 ندخل الصينية الفرن لمدة 15 : 20 دقيقة حتي يأخذ البسكويت اللون الذهبي من القاع.
 نترك البسكويت حتي يبرد تماماً ثم يقدم وبالهنا.

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