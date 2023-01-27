حضري بسكويت العشر دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

إعداد البسكويت في البيت يمثل بهجة للأطفال أكثر من شرئاه من خارج المنزل، لهذا نقدم لك طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، حسب «شطة وكمون».

المقادير:

½1 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.

1 بيضة.

1/2 كوب سكر ناعم.

1/2 كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

لنكهة الكاكاو:

1 ملعقة صغيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة حليب.