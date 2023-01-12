صالونة الدجاج واحدة من الأطباق الشهيرة في الهند وإيران ودول الخليج، نقدمها إليكِ حسب موقع «موضوع».
المكونات:
- كيلوغرام من قطع الدجاج مع العظام
- لتر من الماء
- ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكركم - الزنجبيل الطازج المطحون - القرفة المطحونة
- نصف كوب من الزبدة اللينة
- ثلاثة فصوص من الثوم المفري
- ملعقتان صغيرتان من بهارات البزار الخليجي
- ثلاث حبات من البصل الصغير المقطع
- قرن من الفلفل الحار المقطع
- كوب من الطماطم المقطعة
- ثلاث حبات من الليمون المجفف
طريقة التحضير:
تسخن الزبدة في قدر كبير على النار ويضاف البصل والثوم إليها. ويجرى تشويح الخليط مع الزبدة لمدة دقيقة واحدة، ثم تتم إضافة الزنجبيل، والبهارات والكركم وتشويح الخليط لمدة دقيقة أخرى. ثم إضافة قطع الدجاج مع كلٍ من: الفلفل الحار، القرفة، الطماطم والليمون المجفف إلى الخليط وتتبيله بإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود المطحون. ثم نصب لترا من الماء فوق الخليط وتركه إلى أن يغلي ببطء على نار منخفضة الحرارة لمدة تسعين دقيقة تقريبا. ثم يرفع الخليط عن النار، وسكب صالونة الدجاج في طبق تقديم عميق، وتقديمها مع الأرز الأبيض.
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