كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل كيكة ماربل، وهي وصفة بسيطة لتحضير حلى قهوة لذيذ وغني بالكاكاو والفانيليا، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات:

كوبان دقيق

كوب وثلث سكر

ثلث كوب زبدة

ثلث كوب حليب

3 بيضات

3 ملاعق كبيرة كاكاو

ملعقتان صغيرتان بايكنغ باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

سكر بودرة