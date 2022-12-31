كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة...

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل كيكة ماربل، وهي وصفة بسيطة لتحضير حلى قهوة لذيذ وغني بالكاكاو والفانيليا، وفق «أطيب طبخة».
المكوّنات:
كوبان دقيق
كوب وثلث سكر
ثلث كوب زبدة
ثلث كوب حليب
3 بيضات
3 ملاعق كبيرة كاكاو
ملعقتان صغيرتان بايكنغ باودر
ملعقة صغيرة فانيليا
سكر بودرة
الطريقة:
نسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. نبطّن صينية فرن بالزبدة والدقيق.
في وعاء، ننخل الدقيق والبايكنغ باودر.
في وعاء ثانٍ، نخفق الزبدة والسكر حتى نحصل على مزيج كريمي. نضيف حبات البيض واحدة تلو الأخرى ونخفق جيداً. نضيف الفانيليا ونخفق جيدا.
نضيف مزيج الدقيق تدريجياً إلى مزيج البيض ونخلط المزيج حتى يتجانس.
نضع نصف كمية خليط الكيك في وعاء ونضيف إليها الكاكاو.
نخلط المزيج حتى يتجانس.
نضع طبقة من مزيج خليط الكيك الأبيض، تليه طبقة من الخليط الممزوج بالشوكولاتة.
ندخل الصينية إلى الفرن لـ40 دقيقة حتى ينضج الكيك.
نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد.
نقلب الكيك في طبق التقديم ونزيّن بالسكر البودرة. نقدّم الكيك على السفرة.
تعليقات