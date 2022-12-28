ممبار مقرمش في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة عمل ممبار مقرمش في خطوات بسيطة، حسب موقع «شملولة».

المكونات

كيلو ممبار كندوز

1 ½ كيلو أرز

1 ½ كيلو طماطم

3 عدد بصل كبير الحجم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 عدد فلفل حار

كزبرة مفروم

شبت مفروم

مكعب مرقة وملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة توابل محشي

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 عدد ورق لورا

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

3 كوب زيت