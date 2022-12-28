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ممبار مقرمش في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 03:50 مساء
ممبار مقرمش في خطوات بسيطة
ممبار مقرمش في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة عمل ممبار مقرمش في خطوات بسيطة، حسب موقع «شملولة».

المكونات
كيلو ممبار كندوز
1 ½ كيلو أرز
1 ½ كيلو طماطم
3 عدد بصل كبير الحجم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 عدد فلفل حار
كزبرة مفروم
شبت مفروم
مكعب مرقة وملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة توابل محشي
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 عدد ورق لورا
2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
3 كوب زيت

طريقة التحضير
- نقلب الممبار وننظفه جيد جدًا ونغسله بالملح والدقيق والليمون.
- نقطع البصل لقطع صغيرة ونحمره في الزيت وننزل عليه بالطماطم وننزل بالتوابل.
- نحضر الخضرة ونقطعها للقطع صغيرة جدًا ونضيفها على الأرز.
- نضيف الطماطم والتوابل والزيت ونحشي الممبار.
- ثم نضيف الممبار في مياه تغلي وبعد النضج نحمره في الزيت حتى يحصل على القوام المقرمش ويصبح جاهزًا للتقديم.

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