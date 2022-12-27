أرز بالمكسرات قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الأرز البني بالمكسرات بسعرات حرارية قليلة وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب أرز بني.

ملعقتان كبيرتان سمن.

ربع كوب بصل مقطع.

ربع كوب عين جمل مقطع.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.

ربع ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.