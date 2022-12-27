أرز بالمكسرات قليل السعرات الحرارية

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الأرز البني بالمكسرات بسعرات حرارية قليلة وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب أرز بني.
ملعقتان كبيرتان سمن.
ربع كوب بصل مقطع.
ربع كوب عين جمل مقطع.
ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.
ربع ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- في إناء به ماء مغلي على النار، ضعي الأرز وقلبي.
- اخفضي درجة الحرارة ثم غطي الإناء واتركيه ينضج لمدة 40 دقيقة على نار هادئة.
- سيحي السمن في مقلاة صغيرة على نار متوسطة.
- ضعي البصل وعين الجمل والبقدونس والريحان في الزيت وقلبي.
- أضيفي الزنجبيل والفلفل الأسود والملح إلى مزيج البصل وقلبي جيدا حتى يذبل البصل.
- بعد إتمام عملية النضج للأرز، ضعي خليط البصل وعين الجمل إلى الأرز، ثم قلبي برفق حتى تختلط المكونات بالأرز جيدا.
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