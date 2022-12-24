سلطة الشمندر والجرجير...

سلطة الشمندر مع الكينوا والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم تعرفي إلى مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 حبة شمندر كبيرة
كوب حبوب الكينوا
كوبان أوراق الجرجير المقطعة
كوب معدونس مفروم
نصف كوب حبوب الرمان
نصف فنجان قهوة دبس رمان
4 ملاعق زيت زيتون
نصف فنجان قهوة عصير ليمون
ملح (حسب الذوق)
نعناع
طريقة التحضير
- نسلق الشمندر ومن ثم نقشره ونقطعه مكعبات ونضعه في وعاء جانبًا.
- وفي ماء السلق نفسها نسلق حبوب الكينوا حتى تتشرب الفوائد وتكسب اللون الأحمر.
- وبعد أن تنضج نصفيها ونضعها في وعاء فوق الشمندر ونضيف أوراق الجرجير والمعدنوس المفروم وحبوب الرمان.
- نخلط دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح ونعناع نحركها جيدًا.
- نصب مزيج التتبيلة فوق الخضار والكينوا ونخلطهم معًا ثم نفرغهم وتصبح جاهزة للتقديم.
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