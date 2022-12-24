سلطة الشمندر والجرجير

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الشمندر مع الكينوا والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم تعرفي إلى مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 حبة شمندر كبيرة

كوب حبوب الكينوا

كوبان أوراق الجرجير المقطعة

كوب معدونس مفروم

نصف كوب حبوب الرمان

نصف فنجان قهوة دبس رمان

4 ملاعق زيت زيتون

نصف فنجان قهوة عصير ليمون

ملح (حسب الذوق)

نعناع