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سلطة الشمندر والجرجير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 11:16 صباحا
سلطة الشمندر والجرجير
سلطة الشمندر مع الكينوا والجرجير طبق مغذي ومفيد أعديه في مطبخك (الإنترنت)
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سلطة الشمندر مع الكينوا والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم تعرفي إلى مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 حبة شمندر كبيرة
كوب حبوب الكينوا
كوبان أوراق الجرجير المقطعة
كوب معدونس مفروم
نصف كوب حبوب الرمان
نصف فنجان قهوة دبس رمان
4 ملاعق زيت زيتون
نصف فنجان قهوة عصير ليمون
ملح (حسب الذوق)
نعناع

طريقة التحضير
- نسلق الشمندر ومن ثم نقشره ونقطعه مكعبات ونضعه في وعاء جانبًا.
- وفي ماء السلق نفسها نسلق حبوب الكينوا حتى تتشرب الفوائد وتكسب اللون الأحمر.
- وبعد أن تنضج نصفيها ونضعها في وعاء فوق الشمندر ونضيف أوراق الجرجير والمعدنوس المفروم وحبوب الرمان.
- نخلط دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح ونعناع نحركها جيدًا.
- نصب مزيج التتبيلة فوق الخضار والكينوا ونخلطهم معًا ثم نفرغهم وتصبح جاهزة للتقديم.

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