جلاش بيتزا...

نُقدم إليكِ طريقة تحضير الجلاش الشهي بخلطة البيتزا لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
لفة جلاش
نصف كوب زيتون مقطع
نصف كوب فلفل ملون مقطع
نصف كوب بسطرمة
نصف كوب جبن رومي مبشور
جبن موتزاريلا (حسب الرغبة)
3 ثمرات طماطم مقطعة
بيضة
نصف كوب حليب
ملح
فلفل
طريقة التحضير
- في مقلاة على النار بها ملعقة زيت كبيرة، ضعي البسطرمة والزيتون والفلفل والطماطم وقلبيها جيدًا حتى يبدأ لونها في التغير قليلًا، لمدة نحو 3 دقائق ثم ارفعيها وضعيها جانبًا في وعاء صغير.
- اخفقي البيضة وأضيفي إليها الحليب والملح والفلفل في صينية عمل الجلاش، ادهنيها بملعقة من الزيت، ثم ضعي شريحة من الجلاش وادهنيها بملعقة صغيرة من الزبد وكرري العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش وضعي الحشو في منتصف الصينية ثم كرري عملية وضع باقي طبقات الجلاش على الوجه، ووزعي خليط البيض والحليب وادخليها على الفرن اخرجيها حين ينضج الجلاش تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
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