جلاش بيتزا

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدم إليكِ طريقة تحضير الجلاش الشهي بخلطة البيتزا لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

لفة جلاش

نصف كوب زيتون مقطع

نصف كوب فلفل ملون مقطع

نصف كوب بسطرمة

نصف كوب جبن رومي مبشور

جبن موتزاريلا (حسب الرغبة)

3 ثمرات طماطم مقطعة

بيضة

نصف كوب حليب

ملح

فلفل