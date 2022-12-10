ليزي كيك بالفراولة

القاهرة - بوابة الوسط

الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها دون فرن، وفق موقع «احكي».

المكونات

1/4 كوب سكر أبيض

2 ملعقة فانيليا

4 صفار بيضة

250 غرام زبد

10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه)

2 كيس بسكويت

كوب ماء ساخن

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة

200 غرام شوكولاتة دارك

5 حبات فراولة فريش