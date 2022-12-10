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ليزي كيك بالفراولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 02:14 مساء
ليزي كيك بالفراولة
دون الحاجة إلى فرن.. حضري ليزي كيك شهية لعائلتك (الإنترنت)
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الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها دون فرن، وفق موقع «احكي».

المكونات
1/4 كوب سكر أبيض
2 ملعقة فانيليا
4 صفار بيضة
250 غرام زبد
10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه)
2 كيس بسكويت
كوب ماء ساخن
3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة
200 غرام شوكولاتة دارك
5 حبات فراولة فريش

طريقة التحضير
- احضري بولة وذوبي القهوة سريعة التحضير في كوب من الماء الساخن وقلبي من أجل الذوبان.
- احضري وعاءً مملوءًا بالماء لمنتصفه وضعيه على النار، ثم ضعي بولة أخرى فوقها لتصبح حمامًا مائيًا، لكن انتبهي ألا تلمس البولة سطح الماء.
- ذوبي الزبد والسكر وقلبي حتى يذوب الزبد والسكر، ثم ضعي الشوكولاتة الداكنة لتذوب هي الأخرى، وارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي صفار البيض والفانيليا وقلبي وذلك حتى لا يتم طهو البيض.
- قلبي للحصول على قوام كريمي سميك وناعم ومتجانس، أحضري قالبًا مستطيلًا وضعي به ورق زبدة، ثم ضعي طبقة من الحشو داخله.
- غطسي حبات البسكويت في القهوة سريعة الذوبان وضعي طبقة منها فوق الحشو، كرري عملية وضع الحشو والبسكويت بالتبادل حتى انتهاء كمية الخليط والبسكويت.
- ضعي القالب في الثلاجة لمدة 24 ساعة ليتماسك، قدميه مع رشة من الكاكاو البودرة، وقطعي الفراولة الطازجة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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