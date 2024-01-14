تظاهرة في قبرص تطالب بإغلاق قاعدة بريطانية تستخدم في ضرب غزة واليمن

القاهرة - بوابة الوسط

تجمع نحو 300 من نشطاء السلام الأحد قرب قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص للمطالبة بإغلاقها لاعتبارهم أنها تؤجج نزاعات إقليمية في غزة واليمن.

وطالب المتظاهرون بإغلاق القاعدة الخاضعة لسيادة بريطانيا منذ استقلال الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط في العام 1960، بحسب «فرانس برس».

ورفعوا لافتة تطالب بـ«وقف إطلاق النار الآن» في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، فيما دعت أخرى إلى «وقف تمويل الإبادة الجماعية». وتشير تقارير بريطانية نشرت على شبكة الإنترنت إلى طلعات عسكرية بريطانية وأميركية تنفَّذ انطلاقًا من أكروتيري إلى تل أبيب، وتفيد بأنها تنقل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل.

الشرطة تشكل حاجزًا بشريًا بين المحتجين ومداخل قاعدة أكروتيري

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إن «القوات البريطانية في قبرص تواصل المساعدة في إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة ولم تقلّ أي طلعات لسلاح الجو الملكي أي شحنات فتاكة إلى إسرائيل».

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وأوضح الناطق أن سفينة تابعة للبحرية البريطانية «وبدعم من القوات البريطانية في قبرص، أوصلت 87 طنًا من المساعدات البريطانية والقبرصية إلى مصر لسكان غزة». وشكًّلت الشرطة حاجزًا بشريًا بين المحتجين ومداخل قاعدة أكروتيري، وهي أراضٍ بريطانية تقع على مقربة من مدينة ليماسول على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وقال رئيس «مجلس السلام القبرصي» تاسوس كوستياس الذي شارك في التظاهرة إن «قبرص هي مثال حي على أن القواعد العسكرية لا تحل المشاكل، ولا توفر الاستقرار والأمن، إنما هي تؤجج العسكرة وتديم التوتر». نظَّم المسيرة «مجلس السلام القبرصي» بدعم من حزب آكيل اليساري المعارض، ومجموعة «متحدون من أجل فلسطين» ومجموعات يسارية أخرى.

ضربات أميركية وبريطانية ضد اليمن

وقال الناشط في مجموعة «متحدون من أجل فلسطين» والأستاذ الجامعي المتحدر من ليماسول لياندروس فيشر إن القاعدة استخدمت أيضًا في ضربات أميركية وبريطانية شنّت أخيرًا في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بعدما عمد هؤلاء إلى مهاجمة سفن للشحن في البحر الأحمر.

وأضاف فيشر أن المحتجين أبدوا «معارضتهم لوجود قواعد بريطانية على التراب القبرصي»، مشددين على أن هذه القواعد تجعل من الجزيرة «هدفًا محتملًا». وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب آكيل فيرا بوليكاربو «نتظاهر ضد استخدام القواعد ضد شعوب المنطقة، وضد وجود قواعد في قبرص. نريد أن يجري تفكيكها».

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تخللته حملة قصف مدمرة وهجوم بري أسفرت حتى الآن عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23968 شهيدًا و60582 جريحًا، معظمهم نساء وأطفال.