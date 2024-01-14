  • Alwasat News
Atwasat

تظاهرة في قبرص تطالب بإغلاق قاعدة بريطانية تستخدم في ضرب غزة واليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 07:27 مساء
تظاهرة في قبرص تطالب بإغلاق قاعدة بريطانية تستخدم في ضرب غزة واليمن
جانب من تظاهرة قرب قاعدة أكروتيري في ليماسول القبرصية. (أ ف ب)
alwasat radio

تجمع نحو 300 من نشطاء السلام الأحد قرب قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص للمطالبة بإغلاقها لاعتبارهم أنها تؤجج نزاعات إقليمية في غزة واليمن.

وطالب المتظاهرون بإغلاق القاعدة الخاضعة لسيادة بريطانيا منذ استقلال الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط في العام 1960، بحسب «فرانس برس».

ورفعوا لافتة تطالب بـ«وقف إطلاق النار الآن» في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، فيما دعت أخرى إلى «وقف تمويل الإبادة الجماعية». وتشير تقارير بريطانية نشرت على شبكة الإنترنت إلى طلعات عسكرية بريطانية وأميركية تنفَّذ انطلاقًا من أكروتيري إلى تل أبيب، وتفيد بأنها تنقل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل.

  الشرطة تشكل حاجزًا بشريًا بين المحتجين ومداخل قاعدة أكروتيري
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إن «القوات البريطانية في قبرص تواصل المساعدة في إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة ولم تقلّ أي طلعات لسلاح الجو الملكي أي شحنات فتاكة إلى إسرائيل».

-  تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (بالصور)
-  الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
-  تونس.. تظاهرة جديدة دعمًا للفلسطينيين أمام السفارة الفرنسية

وأوضح الناطق أن سفينة تابعة للبحرية البريطانية «وبدعم من القوات البريطانية في قبرص، أوصلت 87 طنًا من المساعدات البريطانية والقبرصية إلى مصر لسكان غزة». وشكًّلت الشرطة حاجزًا بشريًا بين المحتجين ومداخل قاعدة أكروتيري، وهي أراضٍ بريطانية تقع على مقربة من مدينة ليماسول على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وقال رئيس «مجلس السلام القبرصي» تاسوس كوستياس الذي شارك في التظاهرة إن «قبرص هي مثال حي على أن القواعد العسكرية لا تحل المشاكل، ولا توفر الاستقرار والأمن، إنما هي تؤجج العسكرة وتديم التوتر». نظَّم المسيرة «مجلس السلام القبرصي» بدعم من حزب آكيل اليساري المعارض، ومجموعة «متحدون من أجل فلسطين» ومجموعات يسارية أخرى.

ضربات أميركية وبريطانية ضد اليمن 
وقال الناشط في مجموعة «متحدون من أجل فلسطين» والأستاذ الجامعي المتحدر من ليماسول لياندروس فيشر إن القاعدة استخدمت أيضًا في ضربات أميركية وبريطانية شنّت أخيرًا في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بعدما عمد هؤلاء إلى مهاجمة سفن للشحن في البحر الأحمر.

وأضاف فيشر أن المحتجين أبدوا «معارضتهم لوجود قواعد بريطانية على التراب القبرصي»، مشددين على أن هذه القواعد تجعل من الجزيرة «هدفًا محتملًا». وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب آكيل فيرا بوليكاربو «نتظاهر ضد استخدام القواعد ضد شعوب المنطقة، وضد وجود قواعد في قبرص. نريد أن يجري تفكيكها».

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تخللته حملة قصف مدمرة وهجوم بري أسفرت حتى الآن عن  ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23968 شهيدًا  و60582 جريحًا، معظمهم نساء وأطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)

بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية...
صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق

صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق
الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. الأحد

الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. ...
رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن تتزوج خطيبها بعد تأجيل سنوات

رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن تتزوج خطيبها بعد تأجيل سنوات
العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!

العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!
في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)

في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)
مصر ترد على مزاعم «إسرائيل» بشأن مساعدات غزة ومحور فيلادلفيا

مصر ترد على مزاعم «إسرائيل» بشأن مساعدات غزة ومحور فيلادلفيا
ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية

ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة

«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس
عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر

عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن

استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن
كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة

مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ثورة بركان جنوب غرب أيسلندا
ثورة بركان جنوب غرب أيسلندا
وفد أميركي يصل تايوان اليوم
وفد أميركي يصل تايوان اليوم
وزير الخارجية الصيني من مصر: تايوان «لم تكن يوما بلدا».. ولن تكون
وزير الخارجية الصيني من مصر: تايوان «لم تكن يوما بلدا».. ولن تكون
بعد تنحي والدته.. الأمير فريدريك يعتلي عرش الدنمارك
بعد تنحي والدته.. الأمير فريدريك يعتلي عرش الدنمارك
إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا أميني في 2022
إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا أميني في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
لليوم الثالث على التوالي.. غارات «أميركية - بريطانية» تستهدف الحديدة غرب اليمن
لليوم الثالث على التوالي.. غارات «أميركية - بريطانية» تستهدف......
تظاهرة في قبرص تطالب بإغلاق قاعدة بريطانية تستخدم في ضرب غزة واليمن
تظاهرة في قبرص تطالب بإغلاق قاعدة بريطانية تستخدم في ضرب غزة......
نصرالله: إسرائيل «فشلت» في غزة بعد مئة يوم من العدوان.. والضربات الغربية على اليمن «حماقة»
نصرالله: إسرائيل «فشلت» في غزة بعد مئة يوم من العدوان.. ......
إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا أميني في 2022
إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا ......
بعد تنحي والدته.. الأمير فريدريك يعتلي عرش الدنمارك
بعد تنحي والدته.. الأمير فريدريك يعتلي عرش الدنمارك...
المزيد