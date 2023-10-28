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الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 06:14 مساء
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
جانب من تظاهرة لدعم الفلسطينيين في وسط باريس. (أ ف ب)
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شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس السبت دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وهتف المتظاهرون «غزة، غزة، باريس معك» و«إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين» و«إسرائيل قاتلة (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ معها». ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا كوفيات وأعلام فلسطيين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر، بحسب «فرانس برس».

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري إن «وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال».

 استشهاد أكثر من 7700 شخص في غزة
واستشهد جراء الغارات الإسرائيلية أكثر من 7700 شخص في غزة، من بينهم نحو 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

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خلال التظاهرة في باريس، حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان لافتة كتب عليها «أين ذهبت إنسانيتنا؟». وقالت «ليس من الصواب عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن يموت آلاف المدنيين من دون أن ينبس أحد ببنت شفة». ونددت بأنه «في بلد حقوق الإنسان، نمنع من الاحتجاج».

 الحظر الأمني المفروض على التظاهرة
وقال متظاهر ناشط في حزب فرنسا الأبية «في الولايات المتحدة هناك آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، وفي بلدان أخرى أيضا، وفي فرنسا هذا محظور».

وأيدت محكمة إدارية السبت الحظر الأمني المفروض على التظاهرة، مشيرة إلى «التهديد الجسيم المتمثل في الإخلال بالنظام العام» وسط «تصاعد التوترات المرتبطة بالأحداث في قطاع غزة مع تزايد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا».

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