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بالفيديو والصور.. تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 03:04 مساء
بالفيديو والصور.. تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في شوارع المملكة المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف العدوان المستمر على القطاع.

وأظهرت مشاهد خروج ومشاركة حشود كبيرة جدا في التظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة لندن، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، «The News».

فيما توقعت الشرطة البريطانية أن يكون عدد المتظاهرين تخطى 100 ألف شخص إلى المظاهرات، بحسب موقع «سكاي نيوز».

توسيع العمليات البرية
وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة في بريطانيا وعدد من دول العالم، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في قطاع غزة أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي، إلى 7703 «شهداء».

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم إن «الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3195 طفلا و1863 امرأة حتى الآن»

تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
تظاهرات حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
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