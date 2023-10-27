تظاهرات في مدن عربية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات الآلاف في عدد من العواصم والمدن العربية، تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة، ودعما للمقاومة الفلسطينية.

في الأردن خرجت الآلاف في عدد من المدن بمظاهرات حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمان، وأظهرت مشاهد الحشود وهي تهتف للمقاومة الفلسطينية وتندد بالقصف المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي.

وفي مصر ندد العشرات بالعدوان الإسرائيلي المتواصل، خلال تظاهرة حاشدة في الجامع الأزهر، وردد المتظاهرون هتافات دعم للمقاومة الفلسطينية.

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كذلك في فلسطين خرجت مسيرات حاشدة في الضفة الغربية خاصة في رام الله والخليل ونابلس وطولكرم، تندد باستمرار العدوان على إخوانهم في القطاع المحاصر مع استمرار القصف.

وفي اليمن، ظهر «طوفان بشري عندما تظاهر يمنيون بعد صلاة الجمعة دعما لقطاع غزة، وذلك بميدان السبعين في العاصمة اليمنيّة صنعاء.

وفي ليبيا.. نظم المجلس المحلي للشباب ببلدية العجيلات، مساء الخميس، وقفة احتجاجية في ميدان الشهداء بمدينة الزاوية، دعما للقضية الفلسطينية واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري.

مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمّان. (قدس)

مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمّان. (قدس)

مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمّان. (قدس)