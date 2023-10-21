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تونس.. تظاهرة جديدة دعمًا للفلسطينيين أمام السفارة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 07:06 مساء
تونس.. تظاهرة جديدة دعمًا للفلسطينيين أمام السفارة الفرنسية
يلوحون بالعلم الفلسطيني خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة في تونس. (أ ف ب)
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تظاهر أكثر من ألف شخص مجددًا، السبت، أمام السفارة الفرنسية في تونس، للمطالبة برحيل السفير والتعبير عن دعم الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا استجابة لدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل «إقالة السفير واجب» و«لا سفارة فرنسية على الأراضي التونسية» و«الفرنسيون والأميركيون حلفاء الصهاينة». 
وينتقد العديد من التونسيين باريس لدعمها الاحتلال الإسرائيلي في حربها في غزة، بحسب «فرانس برس».

وسار المتظاهرون، وبينهم شخصيات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني وسط العاصمة تونس قبل أن يتوجهوا إلى السفارة التي انتشرت حولها قوة كبيرة من الشرطة، كما دعوا إلى تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الصعيد الرسمي أو الاقتصادي أو حتى الفردي.

مشروع قانون «لزجر التطبيع»
وصرح رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للصحفيين، الجمعة، أن جلسة عامة ستنظر «في الأيام المقبلة» في مشروع قانون «لزجر التطبيع» مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة. واستنكر الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله، الجمعة، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني «الوضع غير المقبول» في قطاع غزة، بحسب الرئاسة.

ويقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر،  واستشهد 4385 شخصًا في غزة منهم 1756 طفلًا و967 امرأة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

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