الآلاف يتظاهرون في تونس تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر الآلاف من التونسيين اليوم الأربعاء أمام السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية للتعبير عن غضبهم وتنديدًا بمجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعدما أودى القصف الإسرائيلي بحياة أكثر من 500 شخص.

وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب الذين رفعوا أعلامًا فلسطينية «الشعب يريد تجريم التطبيع» و«طرد السفير واجب»، وفقًا لمراسل وكالة «فرانس برس».

وأودى القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل طيلة 12 يومًا بحياة أكثر من 3300 فلسطيني في قطاع غزة، ونحو 11 ألف جريح، فضلًا عن دمار واسع طال المنازل وحتى مدارس «الأونروا» التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من القصف، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارًا خانقًا حال دون دخول المساعدات الإنسانية.